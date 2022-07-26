Mersin Büyükşehir kurs merkezlerinden üniversite sıralarına

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bünyesinde yer alan 9 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS’de önemli başarılar elde etti.

MERSİN (İGFA) - Öğrenciler hayallerine, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesiyle hizmet verdiği ücretsiz kurs merkezlerinde eğitim görerek ulaştı. Yıl boyunca eğitim gören 4 bin 318 öğrencinin 151’i, Türkiye’de ilk 50 binlik sıralamada yer alırken, 17’si ilk 5 bin, 3’ü de ilk binde yer alarak büyük başarı örneği gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde YKS’ye hazırlanan öğrenciler, 1 yıl boyunca hem akademik, hem de rehberlik hizmetleri anlamında büyük destek gördü. Ücretli dershanelerden hiçbir farkı olmayan, hatta öğrencilerin görüşlerine göre pek çok bakımdan artısı olan Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri, öğretmen kadrosu ve eğitim içeriğiyle öne geçtiği gibi, ücretsiz olmasıyla da hem öğrencilerin hem de dezavantajlı ailelerin yüzünü güldürdü.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Akdeniz Kurs Merkezi sorumlusu Tuğçe Kesici, yoğun bir sene geçirdiklerini ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, “Ders programlarımız, etüt programlarımız, seri denemelerimiz ve yeni nesil soru çözümlerinin yer aldığı yoğun bir süreç geçirdik. Rehberlik açısından da çok yoğun programlarımız oldu. Öğrencilerimiz sıkı bir rehberlik denetiminden geçti. Bizim diğer dershanelerden en büyük farkımız ücretsiz olmanın yanında, öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil, sosyal ve bilişsel alanda da desteklemekti” dedi.

Kurs Merkezi öğrencilerinden 19 yaşındaki Miray Arslan, hayallerine adım adım yaklaşan öğrencilerden biri. Sınavda ilk 7 bine girme başarısını gösteren Arslan, Pilotaj Bölümü’nü yazacağını ifade etti. Arslan, kurs merkezlerinin eğitiminin çok iyi olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Kurs Merkezleri’ndeki eğitimin, gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Beni desteklediğini, olduğum yerden daha iyi bir seviyeye çıkmamı sağladığını düşünüyorum. İstediğimiz şekilde etüt imkanları sağlandı. Öğretmenlerimiz bizimle son derece ilgililerdi. Onların desteklerini hep arkamızda hissettik. Rehberlik anlamında da çok yararları oldu. Bu kurs merkezinin ücretsiz olmasının, eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde böylesine kaliteli bir eğitimin verilmesi, bence hepimiz için büyük bir fırsattı. Seneye bu kurs merkezinde sınava hazırlanacak öğrencilere de şimdiden başarılar dilerim. Umarım onlar da hayallerine kavuşurlar” dedi.

YKS sıralamasında ilk 15 binde yer alan ve Tıp Fakültesi tercihi yapacak olan Sıla Bittim, “Eğitim kalitesi ve öğretmenlerden çok memnundum, rehberlik hizmetinden de aynı şekilde… Bizimle ders öğretmenlerimiz de, rehberlik servisi de çok ilgilendi. Ücretli dershanelerden hiçbir farkı yok, hatta çok daha iyisi diyebilirim. Gerek akraba çevreme, gerekse arkadaşlarıma da burayı önerdim. Ayrıca burada çok güzel dostluklar elde ettim. Öğretmenlerimle de çok güzel bir bağ kurduk. O yüzden buranın yeri bende farklı olacak” dedi.

İlk 30 bine giren Engin Karakuş, hedefinin Hukuk Fakültesi olduğunu, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi ile ikinci kez hazırlandığı üniversite sınavında, ilk yıla göre büyük başarı elde ettiğini ifade ederek, “Geçen sene kendi imkanlarımla çalışıyordum ve sınavda başarısız oldum. Bu yıl da ailemin beni dershaneye yazdıracak maddi gücü yoktu. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurs merkezlerinde çok iyi eğitim gördüm. Bire bir özel ders yapabiliyorduk, soru sorduğumuzda anında cevap alabiliyorduk. Bize yıl boyunca, ücretsiz konu ve soru kitapları dağıttılar. Bunlar olmasaydı, belki de bu derecemi yapamayabilirdim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bizim sınıfımız 10 kişiydi. Hocalarımız zaten çok kaliteliydi. Tercih yapacak arkadaşlara da en başta Mersin'i yazmalarını tavsiye ederim. Çünkü Mersin çok sosyal bir şehir, canlı bir şehir. Hem de öğrenciler açısından ekonomik bir şehir” diye konuştu.

Sınavda 7.900’üncü olan Mert Enes İnan da hedefi ve hayali olan Hukuk Fakültesi’ne girmek istediğini belirterek, “Başından beri imkanlarım kısıtlı olduğu için buraya gelmeyi çok istiyordum, geldikten sonra da ‘iyi ki gelmişim’ dedim. Geçen sene gittiğim dershanede bazı eksikler vardı, ama buraya geldikten sonra o eksikleri fazlasıyla kapattım. Burasının, diğer ücretli dershanelere göre çok fazla artısı var. İlk başta sabah geldiğimizde burada 1 Ekmek 1 Çorba projesi vardı. Sabah çorbamızı içip, derslerimize öyle başlıyorduk. Onun dışında sosyal aktiviteler çok fazlaydı. Etkinlikler düzenleniyordu. Pikniklere gidiyorduk dershanece. Üst düzey bir rehberlik hizmeti vardı. Seneye sınava girecek olan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Burada derslerini yaptıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu iki büyük kütüphanemiz var. Oralarda da derslerine devam edebilirler” ifadelerine yer verdi