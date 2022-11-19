Mersin Büyükşehir çocukların yüzünü güldürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nden çocuk kahkahaları yükseliyorMERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve 4-6 yaş arası çocukların faydalandığı atölyede eğitici ve öğretici etkinliklerin yanında, farklı konseptlerde etkinlikler de yapılıyor.

Atölyede eğitim gören tüm çocuklar bu kapsamda bir araya geldi. Yıl boyunca öğrendikleri şarkıları söyleyip hem eğitici, hem eğlenceli oyunlar oynadı. Neşeyle devam eden parti, çocuklara hamburger ikramıyla sona erdi.

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde 4-6 yaş gruplarına hizmet verdiklerini; sanattan müziğe, teknolojiden bilime, deneyden spora kadar çocukların her türlü gelişimlerine yönelik aktiviteler düzenlediklerini belirten Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Sonay Berber, “Bu ara tatilimizde de hem büyük yaş, hem de küçük yaş çocuklarımızı mutlu edebilmek için bir parti düzenledik. Şarkılarımızı söyledik, dans ettik, ritim çalışmalarımız vardı, onları gerçekleştirdik ve ardından da güzel bir hamburger partisi yaptık” dedi.