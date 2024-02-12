Mersin Büyükşehir Belediyesi acı günde de vatandaşla birlikte

Vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her anında yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kayıplarının acısını yaşayan vatandaşlara, kentin 4 noktasına açtığı taziye evleri ile destek olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Kent Sosyal Yaşam Merkezi, Hal Sosyal Yaşam Merkezi ile Turunçlu ve Mevlana Mahallesi’nde bulunan ‘Taziye Evi’ sayesinde; yakınlarını kaybeden vatandaşlar acılarını yaşarken, taziyeye gelen yakınlarını da ağırlıyor.

DÖNMEZLER: “TAZİYE EVLERİ’NDE, GEREKLİ OLAN HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANMAKTADIR”

Mersin’in birçok noktasında bulunan Taziye Evleri’nin, kayıp yaşayan vatandaşların misafirlerini ağırlamak amacıyla hizmete başladığını kaydeden Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, “Taziye Evi’miz kadın ve erkek olmak üzere 2 bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerde salon, mescit, mutfak bulunmaktadır. Cenaze sahibi vatandaşlarımızın, gelen misafirlerini ağırlamaları için gerekli her türlü imkan sağlanmaktadır. Taziye evlerimiz hafta içi ve hafta sonu sabah 9, akşam 22 saatleri arasında hizmet vermektedir” diye konuştu.

Vefat eden kişilerin yakınlarına ve taziyeye gelenlere Büyükşehir tarafından yemek hizmeti de sunulduğunu vurgulayan Dönmezler, “Definden sonra vefat eden kişilerin ailelerine ve yakınlarına yemek hizmeti sunulmaktadır. Cenazesi olan herkesi tek tek arayıp onay aldıktan sonra, yemek hizmetini sunmaktayız” dedi. Dönmezler son olarak, “Vatandaşlarımızın doğumdan ölümüne kadar her anlarında yanındayız” sözlerine yer verdi.

YETER: “ACILARIN PAYLAŞILMASI, TOPLUMUN RUH SAĞLIĞINI DA OLUMLU ETKİLER”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Çağdaş Yeter ise, insanların birlik içerisinde olduğu zamanlardan bir tanesinin de cenazeler olduğunu belirterek, “Ölüm acısının paylaşılması ve dayanışmanın yaşanması, toplumun ruh sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu amaçla kurulmuş taziye evlerimizde, ‘Cenaze yakınlarının acısını paylaşıyor ve biriz, beraberiz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ‘Taziye Evi’ni kullanabilmeleri için, Teksin uygulaması üzerinden başvuru yapabileceklerini söyleyen Yeter, “Vatandaşlarımız bizlere cenaze ile ilgili ölüm belgesini ulaştırdığında, Taziye Evi’nde onlara 3 gün hizmet sunuyoruz. Sabah 9 ile akşam 22 arası hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında oluyoruz” diye konuştu.