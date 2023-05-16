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Mersin Belediye Meclisi'nde 10 madde görüşüldü

YAŞAM 16.05.2023, 09:00
Mersin Belediye Meclisi'nde 10 madde görüşüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Birimlerden Gelen 1 ve Komisyonlara Havale Edilen 9 madde olmak üzere, toplam 10 madde görüşüldü.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen  Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin Mersin’e ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla hemşireler ve eczacıların günlerini kutlayan Seçer, “‘Herkes için sağlık’ ilkesini benimseyen, büyük bir sabır, emek ve fedakârlıkla çalışan hem hemşirelerimize ve eczacılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” dedi. 14 Mayıs Çiftçiler Günü ile ilgili de konuşan Seçer, “Toprağın bereketini üretime ve zenginliğe dönüştürmek için büyük bir emekle toprağı işleyen, üretimin her kademesinde çalışan ve elde ettiği ürüne değer katarak bize değer sunan bütün çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli bir ürün sezonu geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu. Seçer konuşmasında, tüm annelerin de Anneler Günü’nü kutladı.

Gençlik haftasında Büyükşehir’den dolu dolu etkinlikler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Büyükşehir’in kent genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştireceğini belirten Seçer, hafta boyunca sürecek olan programlara bütün gençleri davet etti. Seçer, “İlçelerimizden de gençlerimizin bu etkinliklere katılımını sağlamak için otobüslerimiz sefer yapacaklar. Sosyal medya hesaplarından belediyemizin bu etkinliklerle ilgili programı ve otobüslerimizin hareket noktasını ve saatini öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

“Bu yılı yüzde 93.22’lik yüksek bir oranla tamamlamış oluyoruz”

Büyükşehir’in 2022 Malı Yılı Kesin Hesabı ile ilgili veriler de paylaşan Başkan Seçer, “2022 yılı kesin hesap gerçekleşme oranımız; bütçe giderleri gerçekleşme oranımız yüzde 92.71, bütçe gelirleri gerçekleşme oranımız yüzde 93.22. Bütçe giderlerinin yıllara göre gerçekleşme oranı; 2019 yılında yüzde 66.03, 2020 yılında yüzde 71.83, 2021 yılında yüzde 99.70 ve bu yılda yüzde 92.71. Yönetime geldiğimizden beri anlamlı bir yükselme var. 2021 yılında da pik yapmış. Bu yıl da iki ek bütçe yapmamıza, stabil bir yıl olmamasına ve ekonomik istikrarın sağlanamamasına rağmen böyle bir oranla yılı tamamlamışız. Başarılı bir oran. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması yıllara göre gerçekleşme oranlarımız; 2019 yılında yüzde 74.33, 2020’de yüzde 88.55, 2021 yılında yüzde 99.82 olarak gerçekleşmiş. Bu yılı da ek bütçelere rağmen yüzde 93.22’lik yüksek bir oranla tamamlamış oluyoruz” dedi.

‘Tarsus Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Projesi’ne ilişkin Mersin Üniversitesi ile yapılacak protokolle ilgili madde hakkında bilgilendirme yapan Başkan Seçer, “Etüt ve Projeler Dairesi, tarihi kent merkezi ile ilgili yaptığı çalışmalarda Mersin Üniversitesi’nden akademik danışmanlık almak istiyor. Dolayısıyla biz bunu bir sözleşme çerçevesinde hukuki ve resmi bir zemine oturturuz. Bununla ilgili Mersin Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunmak için bir protokol yapmamız gerekiyor. Tarsus’a bugüne kadar dokunulmamış, biz de dokunalım dedik. Mersin’in tarihi Kent Merkezi’ne nasıl dokunduysak oraya da dokunalım. Tarsus’un tarihi kent merkezi ile ilgili global bir bilimsel çalışma başlatıyoruz. Tarsus’un bütün caddelerinde prestij cadde yapım işlemleri de başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, ilgili maddenin oy birliği ile komisyona havale edilmesinin ardından sona erdi.

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