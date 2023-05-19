Son Dakika

Mersin arıtmada bir adım ön egeçti

YAŞAM 19.05.2023, 08:45
Mersin arıtmada bir adım ön egeçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çevre dostu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. MESKİ, arıtma sistemleri revizyonu işi kapsamında; Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesislerini son teknolojiyle donatırken, yılda yaklaşık 8 milyon 790 bin lira enerji tasarrufu sağlayacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde doğa dostu çalışmaları hayata geçiren MESKİ, vatandaşların Mersin kumsallarının her noktasından gönül rahatlığıyla denize girebilmesi için teknolojik yatırımlarına devam ediyor. 6360 No’lu 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; MESKİ, sorumluluk alanlarına giren ilçe atıksu arıtma tesisleri ile beraber, toplam 4 ilçede bulunan 5 atıksu arıtma tesisinde enerji üretimini kesintisiz hale getirecek ve enerji tüketimini minimal düzeylere düşürecek revizyonları tamamladı.

MESKİ atıksu arıtma tesisleri yenileniyor, enerjiden tasarruf sağlanıyor

MESKİ’nin, yatırım tutarı 29 milyon 94 bin lira olan atıksu arıtma tesislerinin arıtma sistemleri revizyonu işi kapsamında, 5 atıksu arıtma tesisi son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor. Çalışma kapsamında, Akdeniz ilçesi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisinin, kesintiye uğramadan maksimum verimde üretilebilmesi için gerekli biyogaz iletim ekipmanları yenilendi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesisleri’nde yüksek enerji tüketen hava üretim ekipmanları ise, teknolojileri gereği ürettikleri gürültü ve ekonomik ömürlerinin dolması nedeniyle, son teknolojiye sahip ekipmanlarla değiştirildi.

Tesisler, yatırım maliyetini 2 yılda amorti edecek

Yenilenen ekipmanlar sayesinde tesislerin elektrik tüketimlerinde azalma sağlanırken, aynı zamanda tesisler daha gürültüsüz hale getirildi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesislerinde yapılan revizyonlar neticesinde; Mart 2023 elektrik tüketim birim fiyat bedelleri baz alındığında, yılda yaklaşık 8 milyon 790 bin lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Böylelikle, 4 tesiste yapılan yatırımın yaklaşık 2 yılda kendi maliyetini çıkarmış olması planlanıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 35 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19