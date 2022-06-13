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Merkez Bankası eski başkanı Gazi Erçel vefat etti

YAŞAM 13.06.2022, 12:01
Merkez Bankası eski başkanı Gazi Erçel vefat etti

Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist ve yazar Gazi Erçel vefat etti.ANKARA (İGFA) - 1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Gazi Erçel, 77 yaşına vefat etti.

Erçel, yakın zamanda yakalandığı COVID-19’a ilişkin evinde tedavi gördğünü ve kısa bir süre öncede rahatsızlanmasıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Gazi Erçel'in vefat haberi ardından Merkez Bankası sosyal medya hesaplarından Erçel için taziye mesajı yayımladı. Banka mesajında, "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1536271944273772544

GAZİ ERÇEL KİMDİR?

1945 doğumlu Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde master yaptı. 1967’de Maliye Bakanlığı'nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine’de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürü olurken, 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmişti.

İstifa ederek ayrıldığı Merkez Bankası Başkanlığı’ndan sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Gazi Erçel, pek çok kentte düzenlenen seri panel ve toplantılarda da görüşlerini dile getirmişti.

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