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Meriç Nehri'nde boyunca balık yakaladı!
YAŞAM 25.07.2023, 18:36
Yenikarpuzlu beldesinde hayatını balıkçılık yaparak kazanan Veysel Irmak, Meriç Nehri'nden boyunca balık tuttu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da balıkçı Veysel olarak tanınan Veysel Irmak, çıktığı balık avından eli boş dönmeyerek boyunca yayın balığı yakaladı.
Genel olarak duvul balık tutma yönetimini kullandığını ifade eden Irmak, "Bu sabahta şanslı günümüzdeydik. Boyumuzca yayın balığı duvulumuza düştü. 30 kilogram olan yayın balığının boyu 2,10 ile 2,20 arasında. Uzun zamandır böyle balık düşmemişti” diye konuştu.
Balıkçı Veysel Irmak, yayın balığının taliplisinin Anadolu'nun bir ilinden geldiğini ve balığı o müşteriye gönderdiğini söyledi.
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