Merhum Sadettin Kaynak, memleketi Rize'de anıldı

Ölümünün 62. yıldönümünde memleketi Rize’de merhum Bestekar Sadettin Kaynak, Rize Belediyesi tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel konserle anıldı.RİZE (İGFA) - Türk Sanat Müziğinn müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılması ve günümüzde Türk müziğine ilginin artmasına katkı sunulması amacıyla Dem-i Neva Musiki Topluluğu'nun düzenlediği konsere, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Kültür Müdürü Esra Alemdaroğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, tarafından çiçek takdimi ile son buldu.