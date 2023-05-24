Merhum polis memuru Şerafettin Andaç'ın adı yaşıyor

Filografiden, tel kırma, çiniye, ahşap boyamadan, Alüminyum folyo, kabartma ve 3 boyutlu resim şekillendirmeye kadar birçok el sanatlarında maharetlerini sergileyen Hülya Andaç, yaptığı eserlerle büyük beğeni topluyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - 1987 yılında Orhangazi Halk Eğitimi Merkezinde Rüveyde Kılıçlar dönenimde açılan kurslara merakı ile el sanatlarına başlayan ve Mardin Kızıltepe’ye eşi merhum Polis Memuru Şerafettin Andaç’ın 1994’de tayininin çıkması ile taşınan Hülya Andaç, burada da el sanatlarını geliştirme adına kurslara devam etti.

Büyük bir ilerleme kaydeden Hülya Andaç, 2009 yılında rahmetli eşinin İstanbul’a tayini sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurslarına da katılarak kendini el sanatlarında en usta isimler arasına yazdırmayı başardı.

İSMEK tarafından açılan el sanatları sergilerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hülya Andaç’ın eserleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da yer aldığı sergilerde öne çıkan çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Orhangazi'de görev yapmış merhum eşi Şerafettin Andaç adına ve gelirinin büyük bir kısmını polis aileleri derneğine bağışlayacağı bir sergi açma çabası içinde olup bunun için çalışmalara başladı.

2013 yılında eşini kaybettikten sonra kendini İSMEK kurslarına vermiş muhteşem çalışmalara imza atmış ve bununla da yetinmeyip İSMEK usta öğretici belgelerini de başarı ile almış içimizdeki isimsiz sanatçılardan Bir tanesidir. Yapmış olduğu birbirinden değerli çalışmaları andaç.filografi adı altındaki instagram sayfasında da sergilenmektedir.