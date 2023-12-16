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Merhum Mustafa Avdan'ın adı Çiğli’de Yaşayacak

YAŞAM 16.12.2023, 15:58
Merhum Mustafa Avdan'ın adı Çiğli’de Yaşayacak

İki yıl önce Covid-19 salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan’ın ismi Ataşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkta yaşayacak.İZMİR (İGFA) - Pandemi döneminde yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan'ın ismi Ataşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka verildi. Parkın açılışına meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Çiğlili vatandaş katılım gösterdi.

Parkın açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bire bir tanıdığınız kucaklaştığınız insanları kaybetmenin acısını hepiniz yaşamışsınızdır. Mustafa Avdan benim ağabeyimdi ve onun kaybını çok içten yaşadım ve yaşıyoruz. Görevdeyken, Çiğli’ye hizmet ederken vefat etmek, insanların sorunlarını çözmeye çalışırken bu hastalığa yakalanmak Mustafa Ağabey’in başına gelebilecek bir şeydi. Çünkü yedi gün yirmi dört saat vatandaş için çalışan, ilkelerine bağlı, hizmet etmek için her şeyi yapan, insan ayırmayan biriydi Mustafa Ağabey. Bu kente hizmet etmekten başka sevdası ve amacı yoktu. Burada yaşayan insanları tek tek tanımasa da severdi ve onlara gönülden bağlıydı. Asla kimseyle ilgili kötü bir şey düşünmezdi, kimseyle küs kalamazdı. Bu mahalle onun mahallesi. İsminin, alın teri döktüğü bu topraklarda ilelebet yaşaması için tüm meclis üyelerimizin onayı ile bu parka onun ismini verdik. Her partiden insan bugün onun isminin çevresinde birleşti” ifadelerini kullandı.

Egemen Avdan: “Mutlu ve gururluyum”

Park projesinin babasının karakterine oldukça uygun olduğunu belirten Mustafa Avdan’ın oğlu Egemen Avdan, “Öncelikle parkın açılışında emeği geçen Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye teşekkür ediyorum. Babamın adının en çok bir parka yakışacağını düşündüm. Çünkü parklar da tıpkı babam gibi her görüşten insanları sevgi ile kucaklayan yerler. Umarım bu parka gelen çocuklar da kendilerini benim gibi huzurlu ve mutlu hissederler” diye konuştu. 

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