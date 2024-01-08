'Merhaba Günü' logosunu arıyor

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi, “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” düzenlemişti. Başvurular, 2 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Balıkçı’nın dünyaya seslendiği “merhaba”sı küresel bir barış ve dostluk çağrısına dönüşmeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi projesi olan, Bilgi Yayınevi sponsorluğunda hazırlanan “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” dâhilinde “merhaba”nın kapsayıcılığının denizleri aşması ve bir barış simgesi olarak akıllarda yer etmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Balıkçı’nın sabah-akşam, gelip-giderken, girip-çıkarken her daim kullandığı “merhaba” selamını uluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor.

Balıkçı’nın doğum günü olan 17 Nisan 2022'de Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras tarafından ilan edilen "Merhaba Günü", Bodrum Deniz Müzesi ve iş birlikçilerinin çalışmalarıyla “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” olarak dijital platformda kendine alan açtı.Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik dile aktarmak, “Merhaba” sözcüğünü bir logo olarak her yıl doğum yıl dönümünde adına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak amacıyla Bilgi Yayınevi’nin ana sponsorluğunda logo yarışması düzenlendi.

Tüm dünyadan tasarımcıların davet edildiği, “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması”nın son başvuru tarihi 2 Şubat 2024.

Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması”yla ilgili tüm detaylara ve şartnameye www.merhabagunu.com adresinden ulaşılabiliyor