Mereto'dan gün doğumunu izlediler

Sason-Der (Sason Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği) nin organizesiyle 30 kişilik bir grup aktivist İlçede bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan 2973 metre yüksekliğindeki Mereto dağının zirvesinden güneşin doğuşunu izlediler.BATMAN (İGFA) - Gece saatlerinde Mereto eteklerinde bulunan Purşeng yaylasından zirveye tırmanan aktivistler güneşin doğuşunu Mereto dağından izleyerek fotoğraf çektirdiler ve zirveden görünen güzellikleri ve yerleşim birimlerini gözlemlediler.

Güneşin doğuşunu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağının zirvesinden izlemenin kendisinde çok heyecanlı duygular uyandırdığını belirten Eğitimci-Yazar İbrahim Ergün, “Muazzam manzarasıyla şehirler adeta ayaklar altındaydı. Zirvedeki buz gibi pınar suları ile kâr manzaralarından sonra Batman merkeze vardığımda hava sıcaklığının 44 derece olduğunu gördüğümde tekrar dağa tırmanmak istedim” ifadelerini kullandı.

Mereto tırmanışının kendisinde unutulmaz anılar bıraktığını belirten Türkçe öğretmeni İrfan Yıldız ise, “Hayatımda çok yer gezdim. Unutulan iz bırakmayan birçok anı varken unutulmaz ve iz bırakan anılar da vardı. Mereto tırmanışı iz bırakan ve unutulmaz anılardan biri olarak kalacak. Memleketinin güzelliklerini öğrenmek ve yerinde görmek isteyen istekli bir ekip ile her adımını merakla izleyen dostlar ile gece yarısı başlayan zorlu bir yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Salt bir tırmanış gayesi ile değil aynı zamanda Hikmetle ve tefekkürle geçen gizemli bir yolculuğa tanıklık ettik. Her tepeyi zirve sanarken bir başka zirve bizi kendine davet ediyordu ve nihayet hedefe ulaşık" dedi.

Daha öncede bu tür etkinlikler yaptıklarını belirten Sason-Der Başkanı Metin Özmen, bölgenin tarihi, turistik ve kültürel tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.