Mereto Dağı'nda ilk pedallar çevrildi

Batman'ın Sason ilçesinde Sason Kaymakamlığınca, valilik ve belediyenin de desteğiyle düzenlenen "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" kapsamında Mereto Dağında bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete'nin de katıldığı etkinlikte Diyarbakır Doğa Sporları (DİDOSK) Bisiklet Kulübü üyeleri zirvede bisiklet sürüşü yaptı.

Etkinliğe Diyarbakır'dan 15 bisiklet sporcusu ile katıldıklarını belirten Diyarbakır Doğa Sporları (DİDOSK) Bisiklet Kulübü yöneticisi, "Mereto yolculuğu zorlu ve bir o kadar keyifliydi. Mereto’ya ulaştığımızda zorlu dağ yolculuğunun tatlı yorgunluğu çevirdiğimiz pedallar ile adeta akıp gitti. Mereto’nun heybetli gölgesinde bisiklet sürmenin ayrıcalığına ermemize vesile olan ve bisiklet parkurunda bizleri yalnız bırakmayarak bizlerle beraber pedal çeviren Sason Kaymakamı Sayın Murat Mete’ye teşekkür ederiz" dedi.