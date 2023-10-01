Mereto Dağı'nda festival coşkusu

Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivali Mereto dağında bulunan Harrut yaylasında kamp etkinliği ve yürüyüşle başladı.BATMAN (İGFA) - Harrrut Yaylası'nda yapılan kamp etkinliği ve yürüyüşe katılan Sason Kaymakamı Murat Mete, Mereto Dağı'nın 2975 rakımla bölgenin çatısı olduğunu belirtti.

Kaymakam Mete, Mereto Dağı'nın sadece coğrafi olarak bir dağ olmasının ötesinde farklı farklı kültür, gelenek ve göreneklere ev sahipliği yapmış ve farklı farklı aşk hikayelerine ev sahipliği yapmış bir dağ olduğunu, bu etkinlikle Mereto zirvesinden başlatmış oldukları festival kapsamında yürüyüş, kamp, dağ tırmanışı ve diğer etkinlikler yapılacağını söyledi.

Programda konuşan Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ise, Mereto etkinliklerinin kaynağını Vartavar kutlamaları olduğunu, bu etkinliğin kaynağının Hz Nuh’un gemisinin Cudi dağına oturmasıyla insanların sevinçlerini kutladığını ve o zaman bu yana bu bölgede bulunan Müslüman ve Ermeniler Mereto dağı ve Şeyh Bazit tepesinde beraber hoşgörü içerisinde etkinlik yaptıklarını söyledi.

Programa 80 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin, bundan sonra Mereto dağını yıllık tırmanış programına alacaklarını ve her yıl kalabalık bir ekiple tırmanış yapacaklarını söyledi.