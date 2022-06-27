Türkiye’nin dört bir yanından 500 araç ve 2 bine yakın otomobil tutkunu Afyonkarahisar’da buluştu.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Classic Mercedes tutkunları Afyonkarahisar’da buluştu. Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla festivaller kentinde Classic Mercedes Festivali düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından 500 araç ve 2 bine yakın katılımcının yer aldığı festivalde renkli görüntülere sahne oldu. Afyon Motorsporları Merkezinde düzenlenen festivale Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırkel, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü, Klasik Mercedes Kulübü Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Özharputlu ve çok sayıda otomobil tutkunu katıldı. Spor kenti Afyonkarahisar’da gün geçtikçe fazlalaşan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Spor kenti olmanın yanında artık festivaller kenti olarak da anılmaya başlayan şehrimiz ilki 2019 yılında gerçekleyen Classic Mercedes festivali bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından Afyonkarahisar’ımıza gelen otomobil tutkunları Afyonkarahisar’a hayran kalırken Otomobil sahipleri araçları hakkında birbirleriyle sohbet ederken, özellikle klasik araçlar katılımcılardan ilgi gördü.

“100. YILA YAKIŞIR ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, böylesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’ın sadece bir spor kenti değil, artık festivallerle de anılan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Zeybek, “2019 yılında Fuar Alanında ilkini gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyona bu yılda destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Klasik Mercedes tutkunlarımızın talebini geri çevirmedik. Bulunduğumuz alan Motokros Şampiyonası’nı düzenlediğimiz en iyi pist, en iyi padok ödülüne sahip bir alan. Burada yılın her ayı farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl Büyük Taarruzun 100. Yılı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Kuruluşun ve kurtuluşun şehrine yakışır şekilde kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuklara şehrimizle de ilgili bilgiler aktaran Başkan Zeybek, “Afyonkarahisar; yolların kesiştiği kavşak noktasında olan bir şehir. Karayolları ve demiryollarında dört yol kavşağıyız. Gastronomi şehriyiz, sporun başkentiyiz. Termalde 27 bin yatak kapasitesine tek iliz. Türkiye’de yumurta borsasını belirliyoruz. Yine Termal sudan 35 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayan tek iliz. Tarihi geçmişi milattan önceye dayanan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış böylesi güzel bir şehirde sizleri konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle organizasyona destek olan ve Türkiye’nin bir çok kentinden şehrimize gelen tüm Mercedes tutkunlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve konuklar klasik otomobilleri tek tek gezerek bilgi aldılar. Etkinlik sırasında konuklara gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın tescilli ürünlerinden olan sucuk ikram edildi.