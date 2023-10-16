Merakla beklenen o fimin fragmanı yayınlandı

Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminden beklenen fragman geldi.İSTANBUL (İGFA) -Özgün senaryosu, etkileyici oyuncu kadrosuyla sinema salonlarına özlediğimiz hareketliliği getirmeye hazırlanan “Son Akşam Yemeği” filminden fragman yayınlandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, genç yaşlı herkesi tarihimize farklı bir açıdan bakmaya davet eden, Levent Onan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde ünlü oyuncu Onur Tuna Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil Atamızın hayat arkadaşı Latife Hanım’ı canlandırıyor.

Sinema tarihimizde ilk kez işlenen özel konusuyla dikkatleri üzerine toplayan film, “Yılın Merakla Beklenen Filmleri” sıralamasında bir numarada yer alıyor.

“Son Akşam Yemeği” bir asırlık Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü bu kez mutfaktakilerin yani halkın gözünden anlatmaya hazırlanıyor. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur, ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Alt kattaki mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzünlü olduğu kadar umut dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

Engin Şenkan ile Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Cemal Hünal, Nehir Gökdemir, Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.