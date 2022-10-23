Menü 4 çeşide çıktı, öğrenciler bayram ediyor

Her geçen gün ‘öğrenci’ dostu uygulamalarına yenilerini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.ANKARA (İGFA) - Öğrenci dostu bir Başkent için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren öğrencilerin bütçelerine de katkı sunmaya devam ediyor.

Öğrencilere; su faturalarında yüzde 50 indirim, otobüslerde abonman kart, çamaşır yıkama merkezleri ve her sabah sıcak çorba ikramı gibi pek çok alanda hizmet veren ABB, şimdi de günlük 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

"ANKARA HEPİMİZİN EVİ"

Şimdilik 4 noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Yavaş, "Ankara hepimizin evi. Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA GÜNLÜK 2 BİN ÖĞRENCİYE 4 ÇEŞİT YEMEK İKRAMI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BelPa Mutfak’ta hazırlanan günlük 4 çeşit yemeği üniversite öğrencilerine ulaştırıyor. 3 Ekim tarihinde başlayan uygulamada günlük hazırlanan sıcak yemekler, ilk etapta Gazi ile Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin Beşevler yerleşkeleri ve Yıldırım Beyazıt Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştırılıyor. ABB’nin sıcak yemek hizmeti, hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şimdilik Ankara’nın 4 noktasında gerçekleştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak şehrimize okumak için gelen ve aileleri tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında öğrencilerimizin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler.”

ÖĞRENCİLERDEN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ücretsiz yemek hizmetinden dolayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Başkentli üniversiteliler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İrem İslam : “Uygulamayı çok beğendim. Çünkü derslerimiz uzun sürüyor ve öğle yemeği yetmiyor. Bazen evden getiriyoruz ama o da sürekli olmuyor. O yüzden Mansur Yavaş Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz.”

-Osman Fahri Küçük: “Gerçekten çok güzel bir uygulama. Derslerimiz 8’de başlıyor ve 17.30’da bitiyor sonra tiyatro provalarımız başlıyor. Bazı arkadaşlarımız maddi imkânsızlıklardan dolayı yemek yiyemiyordu ve yurtlarında yemeğe yetişemeyip zor durumda kalanlar oluyordu. Ancak şimdi güzel güzel sıcak yemeğimiz oldu. Bu yüzden Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz.”

-Ahmet Faruk Solmaz: “Geç saatlerde çıkıyorum okuldan ve yurtta yemeğe yetişemediğim zamanlar oluyor. Çok faydalı ve doğru bir uygulama olmuş. Çünkü yemeği dışarıdan, en ucuz yerden bile alsan en az 50 TL harcaman gerekiyor. Ancak bu uygulama ile sürekli ekmek arası yememiş, sıcak yemek de yemiş olacağız. Çok teşekkür ederiz.”

-Ahmet Seyit Karaman: “Çoğu günlerde yemeğe param yetmiyor, aç kalıyordum. Bu uygulamadan yararlanmak benim için mükemmel oldu. Teşekkür ederiz.”

-Emre Çalışkan: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencileri için başlattığı yemek hizmetinden memnun kaldım. Kaldığım yurtta yemekler bazen kötü çıkıyordu. Bu bizim için çok iyi oldu. Üniversiteyi bursla okuyorum. Param sadece kitap almaya yetiyordu. Ücretsiz yemek yiyebileceğim için çok mutluyum. Öğrencilere abonman hizmetinin yanı sıra evlerde kalan öğrenci arkadaşlarımıza yapılan yardımlar da çok anlamlı.”

-Saim Varol: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz yemek hizmeti bizler için çok iyi oldu. Okulumuzda en uygun yemek 6 TL, bunu aya vurursak 180 TL yapıyor. Bu hizmetin bizim bütçemize faydası oldu. EGO otobüslerinde ücretsiz WİFİ hizmeti ve abonman uygulaması bizler için çok faydalı, bunun için de çok teşekkür ediyorum.”

-Berkan Tekin: “Üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan ücretsiz yemek hizmetini çok beğendim çünkü ben yurtta kalıyorum ve güzel yemekler çıkmıyordu. Dışarıdan yemek söylemek istesek param gidiyordu. Bu hizmet ile hem param cebimde kalıyor hem de karnım doyuyor.”

-Efe Kıyak: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmetinden çok memnun kaldım çünkü üniversitemizin konumu çok uzak ve bir yerlere gitmek istesek bize ek bütçe… Dışarıdan yemek yemek istesek her şey pahalı… Bu hizmetle paramız cebimizde kalacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Sıla Topal: “Ücretsiz yemek hizmetinden çok memnunum. Bizim için bir seçenek oldu burası… Okuldan dönerken dışarıdan yemek söylemek zorunda kalmayacağız. Bu da bizim bütçemiz için oldukça faydalı.”

-Rabia Yıkılmaz: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz yemek hizmetinden 2 gündür faydalanıyorum. Okuldan döndüğümüzde çok acıkıyoruz. Gelip buradan yemek yiyoruz. Hem karnımız doyuyor hem de paramız cebimizde kalıyor.”