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Menderes üvey evlat mı?

YAŞAM 13.06.2023, 11:45
Menderes üvey evlat mı?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, İzmir'in şirin ilçesi Menderes ile ilgili kaleme aldığı yazısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer'in Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerini önemserken, Özdere, Gümüldür ve Ürkmez, Ahmetbeyli ve Yoncaköy gibi turistik sahil şeridi bulunan Menderes ilçesini yok saymasının düşündürücü olduğunu belirtirken, bunun altında rahmetli Adnan Menderes’in ismini taşıması mı olduğunu sordu.

İZMİR (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı...

"Menderes üvey evlat mı?

İzmir’in şirin ilçelerinden eski adıyla Cumaovası olan Menderes'in geçmişi Roma devrine kadar uzanıyor.

1922 yılında düşman işgalinden kurtulan Cumaovası, küçük bir kasaba olarak görüntü veriyordu.

İzmir’den 5 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen taşra olarak görünen, zaman zaman hor görünen bir kasabaydı.

Derken dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal’ın Milli Haltercimiz merhum Naim Süleymanoğlu ile birlikte 1987 hizmete açtığı Adnan Menderes Havalimanı’ndan yeni adını alan Cumaovası, alışmak zorda olsa Menderes ismini taşımaya başlamıştı.

Genelde il ve ilçelerde isim değişse de eski adıyla uzun yıllar anılmaya devam eder.

Menderes halen Cumaovası ismiyle anılmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o dönemlerde görev yapan Burhan Özfatura, şehrin tüm alt yapısını yaparak 70’den 70’e herkesin gönlünde taht kurmuştu.

Yine…

1999-2004 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan merhum Ahmet Piriştina da, İzmir’in üst yapısına önem vererek herkesin gönlünde taht kuran bir başka efsane başkandı.

Lakin…

Bu iki isimden sonra gelen belediye başkanları Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu ve mevcut başkan Mustafa Tunç Soyer, adeta miras yediler.

Yıllarca hor görülen, taşra olarak bakılan Menderes ilçesinde de görev yapan belediye başkanları, hizmet anlamında bir adım bile atamadı.

Son olarak hakkında usulsüzlük dosyası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar’ın yerine CHP’li Erkan Özkan, Belediye Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor.

İzmir’in tüm ilçelerine hizmet yağdıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerini önemserken, Özdere, Gümüldür ve Ürkmez, Ahmetbeyli ve Yoncaköy gibi turistik sahil şeridi bulunan Menderes ilçesini yok sayması düşündürüyor.

“Menderes üvey evlat mı?” sorusunu soran ilçe halkı, İZSU tarafından yatırımlara boğulan Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerini yanında Menderes’in hizmetten yoksun bırakılmasına anlam verdiremiyor.

CHP’li belediye tarafından yönetilen Menderes’in yine CHP Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet dışı bırakılmasının altında, rahmetli Adnan Menderes’in ismini taşıması mı yatıyor?

Türkiye’nin incisi İzmir’i İzmir yapan Burhan Özfatura ve Ahmet Piriştina’nın mirasını yiyen belediye başkanları, bir ara temizlenen Bayraklı’daki kokunun tekrar ortaya çıkmasından rahatsız olmasa gerek.

Roma döneminden buyana bir çok tarihi yapısı da bulunan Menderes’in hak ettiği yere ulaşması için bir Burhan Özfatura ya da bir Ahmet Piriştina daha mı gelmeli?

Umuyoruz Menderes de, diğer üvey evlat muamelesi gören ilçeler de yerel seçim öncesi yatırım ve hizmetlerden nasibini alır.

Sağlıklı ve esen kalın…"

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