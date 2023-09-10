Memduh Büyükkılıç'tan 'Gesi Bağları' şov

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Konservatuar Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, düzenlenen yıl son u konseri ile coşkulu geçen törende kursiyerlerden oluşan orkestraya eşlik ederek, Gesi Bağları türküsünü söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik, eğitim ve kültür sanat alanında ulaşılabilir ve kaliteli hizmetler sunulmasına özen gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenen zengin içeriğe sahip yaz kurslarının tamamlanmasının ardından kursiyerlerin heyecanı ve coşkusuna sahne olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni düzenlendi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser ve törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile konservatuar yaz kurslarına katılan kursiyerler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Büyükkılıç, konservatuar kursiyerlerini tebrik ederek, “Her yer sanat, sizleri alnınızdan öpüyorum, tebrik ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. En önemlisi bizleri seven, güvenen velilerimizin güvenine layık olma yönünde gayret göstereceğimizi belirtiyor onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür, sanat ve spor alanında yapılan hizmetlerin önemine dikkat çeken Büyükkılıç, “Sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Özgüven içerisinde sevgili yavrularımızın sanatla ilgili kendi karakterine uygun sanatı öğrenme anlayışı elbette ki hepimiz için önemlidir. Tabi ki mesleğimiz ne ise onda başarılı olacağız, mümkünse birkaç tane yabancı dil öğreneceğiz ama bunun yanında bir enstrüman ile bir sportif faaliyet ile bir adım öne çıkmanın kazanımını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, konservatuar kursiyerlerinden oluşan orkestra eşliğinde Gesi Bağları türküsünü seslendirdi. Tören, konservatuarda çeşitli branşlarda eğitim alan kursiyerlerin konserleri ile devam etti.

Büyükkılıç, tören sonunda kursiyerler tarafından açılan sanat sergilerini de gezerek gençler ve aileleri ile sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUARI’NDAN 2 BİN 344 KURSİYERE KÜLTÜR SANAT HİZMETİ

2023 yılı yaz döneminde 10 Temmuz’da başlayan ve 2 aylık zengin içerikli eğitimleri kapsayan süreçte keman, bağlama, gitar, piyano, yan flüt, bateri, ud, ney, tiyatro, resim ve halk oyunları olmak üzere 11 branşta kurslar verildi. Büyükşehir Konservatuarı’nın zengin içerikli kurslarında 60 adet usta öğretici görev alırken 1086 yetişkin ve 1258 çocuk olmak üzere toplam 2 bin 344 öğrenci kurslara katıldı.

Yaz dönemi kurslarında yetişkin grubu dersleri hafta içi 2 gün 19.00-22.00 saatleri arasında, çocuk grubu dersleri ise haftada 3 gün sabah 09.30-12.00 veya öğle 13.30-16.00 saatleri arasında konservatuarın iki şubesinde de aksatılmadan verildi.