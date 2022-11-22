Memduh Büyükkılıç'tan Erkilet Kütüphanesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, öğrencileri kütüphane girişinde ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneyi gezerek, ders çalışan gençlerin tek tek taleplerini dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, kütüphanelerde öğrencilerle buluşmayı da ihmal etmiyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin talepleri doğrultusunda yakın zamanda hizmete açtığı 9’uncu kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’nde öğrencilerle buluştu.

AKŞAM SAATLERİNDEKİ KÜTÜPHANE ZİYARETİNDE GENÇLERİ ‘HOŞ GELDİNİZ’ DİYEREK KARŞILADI

Akşam saatlerinde de hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Büyükkılıç, kütüphane girişinde ‘hoş geldiniz diyerek’ tokalaştığı gençlere kütüphaneden memnun olup olmadıklarını da sordu. Gençlerden memnun oldukları yanıtını alan Büyükkılıç, başka istek ve ihtiyaçları bulunup bulunmadığını da öğrendi.

Ders çalışmak ve kitap okumak için kütüphaneye gelen öğrenciler ile yakından ilgilenerek, herhangi bir talepleri olup olmadığını soran, öğrencilerin ders durumları ve çalışmaları hakkında da bilgiler edinen Başkan Büyükkılıç, onlara kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU, KİTAPLARI İNCELEDİ

Erkilet Kütüphanesi ziyaretinde “Elinizdeki imkânların, servetin, sağlığın, kıymetini bilin, annenizin, babanızın, ailenizin, vatanınızın kıymetini bilin, bilin. Vakit en önemlisi, çünkü çark dönüyor, geriye gelmiyor” diyerek gençlere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, kütüphane raflarındaki kitapları da inceledi.

KÜTÜPHANELER ŞEHRİ KAYSERİ’NİN ÖĞRENCİ DOSTU BAŞKANI

Kütüphaneler şehri Kayseri’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik destek kurslarının yanı sıra, öğrencilere yol, burs, yemek ve kırtasiye, çamaşır yıkama hizmeti ile barınma desteği sağlayan öğrenci dostu Büyükkılıç, diğer taraftan da hizmete açtığı kütüphanelerle de onların kendisini geliştirmesine katkı sağlıyor.