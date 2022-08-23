Memduh Büyükkılıç'tan Dadaloğlu mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 28. Ulusal 18.Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği’ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Dadaloğlu demek yiğitlik demek, Dadaloğlu demek ay yıldızlı Türk Bayrağının altında bir araya gelmek demektir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Tomarza İlçe Kaymakamı Metin Eyüp Koca, ilçe belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu Şenlikleri’nde vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Şenlik alanını gezen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla selamlaştı. Mehter marşlarının seslendirildiği, âşıkların sahne aldığı, şiirlerin okunduğu şenlikte, Başkan Büyükkılıç’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şenlikte, Dadaloğlu’nun dostluk ve kardeşliğin sembolü olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Yiğitliğin Sembolü” olan Dadaloğlu Mahallesi’nde olduklarını dile getirerek, burada birliğin, beraberliğin pekiştiğini ifade etti.

Büyükkılıç, ayrıca 16 ilçe belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle koşturacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

“Tomarza'mızdan Pınarbaşı'mızdan Sarız'ımızdan ve Türkiye'mizin değişik il ve ilçelerinden diyeceğim. Çünkü hakikaten Orta Asya'dan çıkmış, Anadolu'ya gelmiş Kayseri bölgesine Avrupa olarak yerleşmiş ama Balkanlara ya da uluslararası değişik ülkelere yerleşmiş olan dolayısıyla da burada Avşar etkinliğini duyan tüm dostların yurtiçinden yurtdışından teşrif ettiğini hepimiz biliyoruz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlarken özellikle gurbetçi dostlarımıza hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyor, inşallah huzur içerisinde dinlenin, eğlenin. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiririz diye buradan paylaşmak istiyorum. Elbette geçmişten beri milletvekiliniz olduk, belediye başkanınız olduk, şimdi Büyükşehir’de hizmet ediyoruz.16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basıyoruz. El ele, gönül gönüle vermek sureti ile ‘biz varız’ diyoruz. Siz bizleri seçtiniz, hizmet istiyorsunuz, bizler de sizlere layık olmak için çırpınıyoruz ve inşallah çalışmaya da koşturmaya da devam edeceğiz.”

BÜYÜKKILIÇ, “DADALOĞLU DEMEK HAKSIZLIĞA BAŞKALDIRMAK DEMEK”

Konuşmasında “Dadaloğlu demek elbette ki ay yıldızlı Türk bayrağının altında bir araya gelmek demek” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükkılıç, “Değerli kardeşlerim, bizleri bir araya getiren Dadaloğlu isminin önemini, anlamını hepiniz bilmektesiniz. Dadaloğlu demek yiğitlik demek, Dadaloğlu demek haksızlığa başkaldırmak demek, Dadaloğlu demek elbette ay yıldızlı Türk Bayrağının altında bir araya gelmek demek, Dadaloğlu demek vatanımızın bölünmezliğini önemseyen ve terör illetine karşı hangi çeşit olursa olsun, aklınıza hangisi geliyorsa onun karşısında dimdik duran ve gerektiğinde şehit olmasını bilen anlayış demek. İşte biz onun için sizleri seviyoruz. 'Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyen bu anlayışa sahip çıktığınız için sizleri seviyoruz, sizleri bağrımıza basıyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İşte bugün burada Dadaloğlu beldemizde bölgemizde bir araya geldik. Belediye başkanlıkları döneminde emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ederken, muhtarlık hizmetlerimizi veren değerli muhtarımıza ve diğer kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu mahallemizin muhtarının şahsında tüm muhtarlarımızı saygı ile selamladığımı da buradan paylaşmak isterim” diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, “Şenlikler, şölenler törenler. Birlik, beraberliğin kardeşliğin pekiştiği adeta hasretin özlemin bittiği alanlardır, meydanlardır. Dadaloğlu şenliğimizde yöremizde yaşayan hemşehrilerimizle, civarda yaşadığımız hemşehrilerimiz, gurbetçi hemşehrilerimizin buluştuğu birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmak ile birlikte bir o kadar da geçmişimizi hatırlamayı, geçmişimizi anmayı, geçmişimizi gelecek nesillere aktarmayı, yaşatmayı vesile olması bir o kadar da önemlidir diye düşünüyorum. Kendisiyle çalışmaktan her zaman gurur duyduğum, yanındayken huzur bulduğum Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’ma da bu vesileyle yeniden teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tomarza İlçe Kaymakamı Metin Eyüp Koca ise, “Hepinizi bu güzel ve anlamlı günde sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şenliğimize hoş geldiniz. Saygıdeğer Tomarzalı hemşehrilerim biliyorum birçoğunuzla tanışmıyoruz. İlk görev günümde sizlerle bu şenlikte olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. İnşallah sizlerle daha güzel daha yaşanılır bir Tomarza hedefine ulaşmak adına devletimizin tüm imkânlarına seferber edercesine birlikte omuz omuza çalışacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği’nde ünlü sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Başkan Büyükkılıç, şenlikler kapsamında sahne alıp, en sevilen şarkılarını seslendirerek, Tomarzalılara unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, ozan Uğur Işılak ile de görüşerek, bir süre sohbet etti.