Memduh Büyükkılıç'tan '3 Aralık' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer edinebilmesinin önemine dikkat çekerek, “Toplumsal duyarlılığın artması çok önemli. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermeliyiz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, yaşamın her alanında engelli bireylere daha çok hassasiyet ve özenin gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Bizim kalbimiz, kentimize yaptığımız hizmetlerimizde merhameti, doğruluğu, vicdanı şiar edinmiştir. Yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerimizde toplum menfaati gözeterek hareket ederiz, çünkü dinimiz insanı yaratılmışların en değerlisi ve şereflisi olarak görür. Bizler de bu bağlamda insana yatırım yaparak, hizmetlerimizi en üst seviyede gerçekleştiririz. Özel kardeşlerimizin normal bir yaşam sürdürebilmeleri adına önce toplumsal duyarlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özel kardeşlerimizin yaşamın her alanında kendilerine yer bulmaları için birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, kentimizi de daha yaşanılır kılmalıyız.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “ÖZEL KARDEŞLERİMİZİN HER SORUNUNU KENDİ SORUNUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak, onların her sorununu kendi sorunu olarak görerek, birçok hizmet gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapılıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’miz en güzel, en özel tebessümlerin harman olduğu yerdir. Merkezimizde ekibimizin tüm çabası ve amacı en çok sevdiklerimiz olan bu özel çocuklarımızı gülümsetebilmektir. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz çocuk evlerinden Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi de 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemeleri ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamaları adına çok özel bir yerlerdir” diye konuştu.

Büyükkılıç, özel vatandaşlara yönelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Orhan Hakalmaz Konseri' düzenleneceğini ve tüm Kayserililerin bu anlamlı günde konser vesilesiyle bir araya geleceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşları düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Dünya Engelliler Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan hareket etmem