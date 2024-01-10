Memduh Büyükkılıç'tan 10 Ocak mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, vatandaşın gözü, kulağı, sesi olan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında medyanın günümüzde toplumsal yaşama katkı sağlayan en önemli alanlardan biri olduğunu ve en önemli güç kaynağının ise demokrasinin dördüncü gücü olarak işleyiş göstermesi olduğunun altını çizdi.

10 Ocak gününün önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16’ncı yüzyılda haber mektupları, haber kitapları daha sonra almanak adıyla hayatımıza giren gazete ve gazetecilik mesleği ilk günden bu zamana kadar insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutmuştur. Bu önemli tarihlerden birisi de 10 Ocak 1962 günüdür. 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962'den itibaren basın camiasında bir kutlama günü olmuştur” diye konuştu.

Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basınının bu zamana kadar önemini hiç kaybetmediğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, medyanın değeri ve öneminin, demokrasi toplumlarının göz ardı edemeyeceği bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, demokratik ve şeffaf toplumun temel yapı taşlarından biri olan medyanın vatandaşın gözü, kulağı, sesi olarak yüklendiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürdüğünü, ilkeli, tarafsız, sorumlu görev bilinciyle kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Kayseri medyasının, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşları doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirdiğini de anlatan Başkan Büyükkılıç, son dönemdeki dijital medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkânlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının hayati önemde olduğunun da altını çizdi.

Büyükkılıç, adeta bir açık hava müzesi olan Kayseri’deki basın sektöründe çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmur, çamur demeden, zaman zaman canlarını da tehlikeye atmak suretiyle fedakârca ve özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ülkemizde ve şehrimizde önemli bir görev üstlenen basın mensuplarımız ile yerel yönetimler olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz” dedi.

113 YILLIK KAYSERİ BASIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK MÜZE

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile tarihi Kayseri Mahallesi’nde Basın Müzesi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, mesajını şöyle sürdürdü: “Kayseri'nin basın ve yayın alanında emeği bulunan şahsiyetler ile yine aynı alanda kullanılmış ekipman, malzeme, belge ile yayınların tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu evreler ele alınmıştır. Kayseri basın yayın tarihinin yerel ve genelde gelişiminin daha iyi anlaşılması ve müzenin kuşaklar arası bir köprü kurması amaçlanmıştır. Merhum gazeteci dostumuzun ismini taşıyan Veli Altınkaya Basın Müzesi’ni gezmenizi tavsiye ediyorum. 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak olan bu müzemizin, iletişimcilerimiz için de faydalı olacağına inanıyoruz.”