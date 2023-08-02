Memduh Büyükkılıç KAYMEK kursiyerleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOKİ Genç KAYMEK Tesisleri’ni gezerek, yaz kurslarında öğrenim gören kursiyerlerle sohbet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında Büyükşehir Belediyesi’nin amiral gemisi olan KAYMEK Gençlik Tesisleri’nde sık sık gençlerle bir araya geliyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez de TOKİ Genç KAYMEK Tesisleri’ni incelemelerde bulunarak, KAYMEK Tesisi’nden hizmet alan kursiyerlerle sohbet etti.

Gençlerle sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gençlerin eğitim, spor ve kültür alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin birçok hizmeti olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, tüm tesislerin gençlerin yoğun ilgisiyle dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti kaydederek, “Bu ilgi bizleri daha fazla hizmet üretme noktasında motive ediyor. Büyükşehir Belediyemizin tüm kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde gençlerimizin donanımlı hale gelmesini sağlama gayretindeyiz” dedi.

Öğrencilere ‘iyi tatiller’ temennisinde bulunan Büyükkılıç, “Her şeyden önce umarım iyi bir tatil geçiriyorsunuz. Gayret başarıyı getirir. Hem sosyal yönünüz zenginleşir. Hem yazı verimli bir şekilde geçirmiş olup, sezona başladığınızda ‘iyi ki ben bu kursa gitmişim. İyi ki bu dersleri görmüşüm. İyi ki yeni yeni arkadaşlar edinmişim” dersiniz. Yaptığınız işi severek yaparsanız eğer keyif alırsınız” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, tesiste verilen eğitimlerle ilgili yetkilerden detaylı bilgi alırken, kursiyer gençlerin de talep ve önerilerini bizzat dinledi.