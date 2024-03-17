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Memduh Büyükkılıç İstikbal'le buluştu

ayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından İstikbal’de, çalışan ve firma yetkilileri ile sahurda buluştu. Büyükkılıç sahur buluşmasında, “Biz size hizmet etmeye çalışıyoruz, ibadet aşkıyla” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Kayseri’de vatandaşla kucaklaşmayı ramazan ayında iftar, sahur sofraları ve teravihler aracılığı ile de sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinden birisi olan İstikbal’deki çalışanlar ve yetkililer ile sahurda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, tek tek çalışanların bulunduğu masaları ziyaret ederek onlarla görüştü, sohbet etti.Büyükkılıç’a, İstikbal firması ziyareti ve personel ile sahur buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.Sözlerine, dünyada Ramazan’a pek çok insanın erişemediğini, birçoğunun da açlık, savaş ve sefalet içerisinde ulaştığını dile getirerek başlayan Büyükkılıç, sözü seçimlere getirdi. Seçimlerin gelip geçeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, önemli olanın insanların yüzüne bakabilmek, vatandaşların hizmetkârı olarak onların başını yere eğdirmemek, dürüst olarak, güvenilir olarak, emanete ihanet etmeden, verdiği sözleri yerine getirmeye gayret ederek hem belediyenin imkânlarını hem devletin imkânlarını en aziz şekilde, adeta kendi canından, malından aziz bilerek hizmet etmek olduğunu vurguladı.Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kendilerinden öte başkalarının daha iyi anlattığını dile getirerek, “Bizler de buralarda adeta bir nöbet tutarcasına gece demeden gündüz demeden sizler için koşturuyoruz. Şundan emin olun, Allah’a şükür sizi mahcup etmedik, etmeyiz. Bugüne kadar şehrimizdeki gelişmeleri sizler de takip ettiniz, ediyorsunuz. Herkes doğduğu yeri sever, herkes yaşadığı yeri sever, herkes doğduğu yer ile övünür ama bizi biz değil inanın başkaları çok daha iyi anlatıyor” dedi. Başkan Büyükkılıç konuşmasında, şehir dışındaki bir vatandaşın belediyecilik hizmetleri noktasında ‘git de Kayseri’yi gör’ dediğini hatırlattı.Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Bize yakışan insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, bize yakışan ‘önce insan’, bize yakışan insanların hayırlısı hizmetkârı olandır anlayışı. Biz size hizmet etmeye çalışıyoruz, ibadet aşkıyla” diyerek ekip ile bilimin ışığında, sosyal belediyecilik bağlamında gönüllerde yer etmeye yönelik hizmet ürettiklerini sözlerine ekledi.Başkan Büyükkılıç, akıllı şehir projeleri ile ulaşımdaki yaklaşımları ile çevreci ve yenilenebilir enerji çalışmaları ile hizmet vereceklerini söyleyerek Erciyes Anadolu Holding’in de bu yönde hizmetleri olan Türkiye’nin gururu olan bir firma olduğunu dile getirdi.Kayseri’yi kucaklayıcı bir anlayış içerisinde hizmet etmeye gayret ettiklerine de işaret eden Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere daha iyi imkânlar oluşturmak ve Kayseri’yi parmakla gösterilir bir konuma getirmeye yönelik çalışmalar yapma gayretinde olduklarını belirtti.Yapamayacaklarını vadetmediklerini ve önemli olanın vatandaşların ‘başkanım’ diyerek kendilerine yönelmeleri olduğunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçe belediyemiz var. Bir ağabey olarak hepsini bağrıma basıyorum. Hepsi bizim. Tabi ki şehrimizin merkezi de bizim, olmazsa olmaz” diye konuşarak, şehrin merkezini olduğu kadar taşrayı da gözettiklerini vurguladı.Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın ise firma çalışanlarına seslenerek, devlet için millet için çalıştıklarını ifade etti. Yalçın, kendilerinin de Kayserililere layık bir belediyecilik hizmeti verdiklerini söyleyerek, yerel seçimlerde aday olduklarını ve kendilerini belediyeciliğe adadıklarını kaydetti.Büyükkılıç, sahur buluşmasında yemek sırasına girdi, firma çalışanları ve yetkilileri ile beraber sahur yaptı.

YAŞAM 17.03.2024, 11:00
Memduh Büyükkılıç İstikbal'le buluştu

ayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından İstikbal’de, çalışan ve firma yetkilileri ile sahurda buluştu. Büyükkılıç sahur buluşmasında, “Biz size hizmet etmeye çalışıyoruz, ibadet aşkıyla” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’de vatandaşla kucaklaşmayı ramazan ayında iftar, sahur sofraları ve teravihler aracılığı ile de sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinden birisi olan İstikbal’deki çalışanlar ve yetkililer ile sahurda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, tek tek çalışanların bulunduğu masaları ziyaret ederek onlarla görüştü, sohbet etti.

Büyükkılıç’a, İstikbal firması ziyareti ve personel ile sahur buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.

Sözlerine, dünyada Ramazan’a pek çok insanın erişemediğini, birçoğunun da açlık, savaş ve sefalet içerisinde ulaştığını dile getirerek başlayan Büyükkılıç, sözü seçimlere getirdi. Seçimlerin gelip geçeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, önemli olanın insanların yüzüne bakabilmek, vatandaşların hizmetkârı olarak onların başını yere eğdirmemek, dürüst olarak, güvenilir olarak, emanete ihanet etmeden, verdiği sözleri yerine getirmeye gayret ederek hem belediyenin imkânlarını hem devletin imkânlarını en aziz şekilde, adeta kendi canından, malından aziz bilerek hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kendilerinden öte başkalarının daha iyi anlattığını dile getirerek, “Bizler de buralarda adeta bir nöbet tutarcasına gece demeden gündüz demeden sizler için koşturuyoruz. Şundan emin olun, Allah’a şükür sizi mahcup etmedik, etmeyiz. Bugüne kadar şehrimizdeki gelişmeleri sizler de takip ettiniz, ediyorsunuz. Herkes doğduğu yeri sever, herkes yaşadığı yeri sever, herkes doğduğu yer ile övünür ama bizi biz değil inanın başkaları çok daha iyi anlatıyor” dedi. Başkan Büyükkılıç konuşmasında, şehir dışındaki bir vatandaşın belediyecilik hizmetleri noktasında ‘git de Kayseri’yi gör’ dediğini hatırlattı.

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Bize yakışan insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, bize yakışan ‘önce insan’, bize yakışan insanların hayırlısı hizmetkârı olandır anlayışı. Biz size hizmet etmeye çalışıyoruz, ibadet aşkıyla” diyerek ekip ile bilimin ışığında, sosyal belediyecilik bağlamında gönüllerde yer etmeye yönelik hizmet ürettiklerini sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, akıllı şehir projeleri ile ulaşımdaki yaklaşımları ile çevreci ve yenilenebilir enerji çalışmaları ile hizmet vereceklerini söyleyerek Erciyes Anadolu Holding’in de bu yönde hizmetleri olan Türkiye’nin gururu olan bir firma olduğunu dile getirdi.

Kayseri’yi kucaklayıcı bir anlayış içerisinde hizmet etmeye gayret ettiklerine de işaret eden Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere daha iyi imkânlar oluşturmak ve Kayseri’yi parmakla gösterilir bir konuma getirmeye yönelik çalışmalar yapma gayretinde olduklarını belirtti.

Yapamayacaklarını vadetmediklerini ve önemli olanın vatandaşların ‘başkanım’ diyerek kendilerine yönelmeleri olduğunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçe belediyemiz var. Bir ağabey olarak hepsini bağrıma basıyorum. Hepsi bizim. Tabi ki şehrimizin merkezi de bizim, olmazsa olmaz” diye konuşarak, şehrin merkezini olduğu kadar taşrayı da gözettiklerini vurguladı.

Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın ise firma çalışanlarına seslenerek, devlet için millet için çalıştıklarını ifade etti. Yalçın, kendilerinin de Kayserililere layık bir belediyecilik hizmeti verdiklerini söyleyerek, yerel seçimlerde aday olduklarını ve kendilerini belediyeciliğe adadıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, sahur buluşmasında yemek sırasına girdi, firma çalışanları ve yetkilileri ile beraber sahur yaptı.

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