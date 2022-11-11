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Memduh Büyükkılıç gençlerle buluştu

YAŞAM 11.11.2022, 11:15
Memduh Büyükkılıç gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ‘Başkan, Gençlerle Buluşuyor’ programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), öğrenci dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, gençlerle buluşturdu.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri ve eğitimciler katıldı.

Gençlerin büyük alkışları ve sevgi gösterileriyle sahneye çağrılan Başkan Büyükkılıç, daha yakından gençlere kendini tanıtarak, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetler, yatırımlar ve planladığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Burada öğrencilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “Bize yakışan, hiç kimseye sırtını dönmemek. O açıdan sizleri bağrıma basıyor, genç dostu, öğrenci dostu bir şehrin hizmetkârı belediye başkanından öte büyüğünüz olarak her birinizin alnından öpüyor, sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler, başarılar diliyorum. Bizleri severek, güvenerek, hem seçtikleri için hem sizleri bizlere emanet ettiği için ailelerinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim amacımız kimsesizin kimsesi olmak, gençlerimizi olumlu yönde yönlendirmek, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket etmektir” diye konuştu.

“VATANINA, MİLLETİNE SEVDALI İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR ŞEHRİN MENSUPLARISINIZ”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bizler her zaman doğrunun, güzelin, Hakk’ın ve haklının, mağdurun yanında yer almayı ilke edindik, edinmeye devam edeceğiz. Bu açıdan sizler bize emanetsiniz. Kayseri’miz 5 üniversitesi olan, 325 bin ortaöğrenim öğrencisiyle adeta dinamik, genç ve diri bir şehirdir. Vatanına, milletine sevdalı insanların yaşadığı bir şehrin mensuplarısınız. Sakarya Meydan Muharebesi’nde taş mektep diye bilinen Kayseri Lisesi’ndeki son sınıf o zaman gençleri, o canlarımızın şehit olduğu onuru taşıyan şehrin mensuplarısınız. Hayırseverler şehri diye anılan, insanlara hizmet etmeyi ibadet bilen felsefenin sahibi şehrin mensuplarısınız. Kayseri eskilerin tabiriyle makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye anılır, alimlerin ve velilerin şehri diye anılır. Sizler cennet mekan Seyyid Burhaneddin hazretlerinin, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın, Selçuklu’nun en önemli komutanlarından Mehmet Melikgazi hazretlerinin yaşadığı, bu şehri şehir yapan, bu kültürü oluşturan değerli büyüklerimizi bağrında barındıran şehrin mensuplarısınız. Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Davud El Kayseri, Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi gönül insanlarının Anadolu kültürünün mensuplarısınız.”

“SİZLERE LAYIK OLMA YÖNÜNDE İRADE GÖSTERİYORUZ”

Gençlerin kültürel, sosyal ve sportif alanda gelişmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Şehrimizi, şehir yapan sizleri çok seviyoruz. 75 bin üniversite öğrencisi var. Kayseri’mizin bu genç potansiyelini en güzel şekliyle sahiplenmek, onların elinden tutmak, onlara fırsat vermek, onlara doğru ve güzel yolu göstermek bizim olmazsa olmazımızdır. Biz sizlere layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Belediyenin her kademesindeki mensuplarımızla el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı, kentsel dönüşüm, çevre ve yeşili önemseyen çalışmalar, yol yapımları ile sizlere hizmet etmeyi önemserken, asıl kültürel yönden sizleri bezendirmek, sosyal yönden zenginleştirmek, sportif yönden sizleri sağlıklı hale getirmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yatırımdan yatırıma koşan, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir şehir olduğunu da ifade ederek, gençlere bu şehri sahiplenmeleri tavsiyesinde bulundu.

“BİZ SİZLERİ TEKNOFEST GENÇLİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bu yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olacağın belirten Başkan Büyükkılıç, “Kendisini geliştiren, teknolojiyle buluşan, çağdaş uygarlık düzeyinde, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak olan bir gençliksiniz. Biz sizleri teknofest gençliği olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor” dedi.

Gençlerin sorularını da samimi bir şekilde cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere, donanımlı, eğitimli, sosyal yönü zengin, yabancı dili önemseyen, yerli ve milli anlayışın sahibi olmaları yönünde nasihatlerde bulundu.

GENÇLER İSTEDİ, BAŞKAN SÖYLEDİ

Gençlerin şarkı söylemesini talep etmesi üzerine, Başkan Büyükkılıç, halk ozanı Âşık Veysel’e ait ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve Kayseri’ye özel türkü olan ‘Gesi Bağları’ türkülerini seslendirdi. 

Programda, Başkan Büyükkılıç, gençlerle birlikte Türk Bayraklarını sallayarak, kırmızı beyaz görsel şölen oluşturdu.

Program kapsamında, öğrencilere kaynak kitaplarının dağıtımı töreni gerçekleştirilirken, sanatçı Süleyman Bar, gençlere konser verdi.

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