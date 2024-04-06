Memduh Büyükkılıç dizi setinde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi’nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dört bir taraftan tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’de turizmin hemen her türüne rastlanılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi, televizyon dizi sektörünün de ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda TRT 1’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı’nın çekimlerinin yapıldığı Kayseri Mahallesi’nde dizi setini ziyaret etti.

Kara Ağaç Destanı dizisinde Devranoğlu Latif Bey’i canlandıran sinema oyuncusu Hakan Boyav ve dizi oyuncuları ile buluşan Başkan Büyükkılıç, tüm set ekibine kolaylıklar ve başarılar diledi.

Sinema oyuncusu Hakan Boyav, Başkan Büyükkılıç’a yerel seçimlerde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, vatana, millete hayırlı olmasını temenni etti. Boyav, “Hayırlı, uğurlu olsun. Memduh başkanımız, vatana, memlekete güzel hizmetler yapar inşallah. Burada çalışıyoruz, çok mutluyuz, konağımız çok güzel, biz de güzel sahneler çekiyoruz. İnşallah seyircilerimizin sevgisini kazanırız” dedi.

Set arkasına geçen ve bir sahnenin çekilmesini izleyen Büyükkılıç, büyük emekle çekilen dizinin Kayserililer tarafından da sevildiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç’a, dizi seti ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç de eşlik etti.

TRT 1’in sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı’nın tarihi Kayseri Mahallesi’nin yanı sıra Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde de çekimleri devam ederken, dizi kentin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.