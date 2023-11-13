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Memduh Büyükkılıç'a gençlerden sevgi seli

YAŞAM 13.11.2023, 07:45
Memduh Büyükkılıç'a gençlerden sevgi seli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Buluşması kapsamında Haber Spikeri Mehmet Aydın ile Radyocu Hop Dedik Ayhan’ın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde çocuklarla ve gençlerle buluştuğu programa katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Ödüllü Şehir’ unvanına layık görülen Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Buluşması kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Haber Spikeri Mehmet Aydın ile Radyocu Hop Dedik Ayhan’ın gençlerle buluştuğu etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Çocukların ve gençlerin sıcak, samimi ve coşkulu ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan,  Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da eşlik etti.

Sevilen sunucular Mehmet Aydın ve Hop Dedik Ayhan tarafından sahneye çağrılan Büyükkılıç, İsrail’in Filistin’e yönelik düzenlediği saldırıları kınayarak, mazlum insanların sesi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde birlik, beraberliğin insanlığın uyanışına vesile olmasını diledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN GENÇLERE NASİHATLER

Kayseri’yi aidiyet duygusu ile sahiplenmeleri gerektiğine dair nasihatler veren Başkan Büyükkılıç, “Bir başkanlarından öte, Kayseri sevdalısı bir insan olarak, ömrünü, yıllarını bu şehre vermiş bir doktor ağabeyleri olarak takımımıza, Erciyes’imize, şehrimize, üniversitelerimize iş adamlarımıza, hayırseverlerimize, kısaca her birine ayrı ayrı sahip çıkalım. İyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NİN BÜYÜKLÜĞÜNE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Radyocu Hop Dedik Ayhan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin büyüklüğüne çok şaşırdıklarını belirterek, “Biz Kayseri’yi canı gönülden seviyoruz. Bu güzel alanı canlı görüp, büyüklüğünü görünce hakikaten çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Bu güzel alanı bizlere kazandıran tüm büyüklerimize teşekkür alkışı gönderelim. İstanbul havalimanına bahsedilen yer bahçe olursa ancak bu kadar, genel manada Kayseri çok büyük bir zenginlik kazanmış” diye konuştu.

“GERÇEKTEN İNANILMAZ, DEVASA BÜYÜKLÜKTE BİR YER”

Haber Spikeri Mehmet Aydın da, “Şöyle bir baktığımız zaman dile kolay 1 milyon 260 bin metrekare, gerçekten inanılmaz, devasa büyüklükte bir yer. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, zannediyorum burasının büyüklüğüne İstanbul’daki havalimanı var ama oradan çok daha iyi olacağını hissediyorum. Yazın çok daha güzel olur burası, biz gençlerle baş başa dedik ama kendisini genç hissedenler de buluşacağız dedik. Yarışmalar yapacağız, canlı yayınlarımız olacak ve burada gerçekten güzel bir gösteri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLİ BAŞKANIM SİZE HELAL OLSUN”

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden dolayı ‘helal’ olsun diyerek, “Değerli başkanım size helal olsun. Başta ülkenin liderine, sonra da bu şehirde size helal olsun. Bu şehre, bunu armağan edebilmek bir hayaldi, bugün gerçek. Kayserispor’un yaptıkları da dün hayaldi, bugün gerçek. Bunlar da sizin sayenizde, onu da kamuoyuna ilan ediyorum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Program kapsamında, söyleşinin yanı sıra, yarışmalar, sürpriz hediyeler ile mehteran takımının konseri ve yamaç paraşütü etkinliği de yer aldı. Gençlere ve çocuklara, Başkan Büyükkılıç sürpriz yaparak şehrin markası Mondihome Kayserispor forması hediye etti.

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