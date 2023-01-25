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Memduh Büyükkılıç'a Erciyes teşekkürü

YAŞAM 25.01.2023, 10:45
Memduh Büyükkılıç'a Erciyes teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşım çok daha rahat, çok daha kolay oluyor. Bu kapsamda Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’ne yarıyıl tatili boyunca haftanın her günü otobüs seferleri düzenleniyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’nin sembolü olan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ne Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ulaşım çok rahat ve kolay gerçekleşiyor.  

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüsleri yarıyıl tatili boyunca Erciyes seferleri kapsamında haftanın her günü hizmet veriyor.  Buna göre Cumhuriyet Meydanı’ndan Erciyes Kayak Merkezi’ne, kale önünden gidişler, saat 8.30, 9.30, 10.30 ve 11.30 olarak belirlenirken, Erciyes Dağı’ndan dönüşler saat 14.30, 15.30, 16.30 ve 17.30 olarak düzenlendi. Öte yandan yarıyıl tatili bittikten hemen sonra seferler her hafta sonu devam edecek. 

VATANDAŞLAR SEFERLERDEN MEMNUN

Vatandaşlar seferlerden oldukça memnun olduklarını, tek biletle Erciyes’e kayak yapmaya gittiklerini ifade ederken, bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

“BAŞKA YERLERDE BÖYLE HİZMET YOK”

Erciyes Kayak Merkezi’ne şehir dışından gelen ve Kayseri’de öğretmen evinde kaldığını dile getiren bir vatandaş, ‘Başka yerlerde böyle hizmet yok’ diyerek, şöyle konuştu: 

“Erciyes benim ulaşım noktasında bir numaralı tercihim. 5,6 yıldır buraya geliyorum. Öncesinde bu imkânı bilmiyordum. Develi minibüsleriyle gidiyordum. Onların dönüş için yasakladığını duyduğumda, bu şekilde gelmeye başladım. Kesinlikle mükemmel bir şey. Her şekilde burayı tavsiye ediyorum. Ayrıca tesislerde çok güzel burada olduğun için çok şanslıyım.”

“ULAŞIM ÇOK KOLAY, ÇOK RAHAT”

Şehir merkezinden Erciyes Kayak Merkezi’ne giden diğer bir vatandaş ise, Erciyes’e ulaşımın otobüslerle çok rahat olduğunu söyleyerek, “Fevzi Çakmak Mahallesi’nden aktarmalı şekilde meydana geldim. Erciyes Kayak Merkezi’ne geçeceğiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok iyi bir imkân. Sürekli imkânlar sağlanması bizim için çok sağlam bir avantaj. Ayrıca bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tek biletle çıkıyoruz hatta aktarma bastım. Öğrenciler içinde bu daha iyi bir avantaj. Sonuç olarak öğrenciyiz. Ulaşım çok kolay, çok rahat” dedi.

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