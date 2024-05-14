Melikgazi’de bağcılık kültürü Bağ Müzesi ile yaşatılacak

Tarihi Bakkaloğlu Konağı, Melikgazi Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla Bağ Müzesi olarak hizmete açılacak

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin kadim tarihini gün yüzüne çıkaran restorasyon çalışmalarıyla şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bakkaloğlu Bağ Müzesi’nin restorasyon çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek şunlar söyledi:

“Asırlar boyunca birçok medeniyete sahiplik etmiş, pek çok kültürü bünyesinde barındıran Kayseri’mizde, Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız restorasyon çalışmaları ile değerlerimize sahip çıkmaya, gelecek nesillerimize birikimlerimizi aktarmaya gayret ediyoruz. Melikgazi’mizde Gön Han, Köşk Medrese, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi gibi eserlerimizde yaptığımız restorasyon çalışmaları ile tarihe yakından bakma, sağlıklı ve sağlam hale getirip uzun yıllar koruma imkanını sağlamış olduk. Aslına uygun olarak restore ettiğimiz han, medrese, türbe, çeşmeler, tarihi konaklar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor; şehrimizin turizmine de katkı sağlıyoruz. Bu güzel ve detaylı çalışmalarımızdan bir tanesi de şehrimizin bağcılık kültürüne ev sahipliği yapacak olan Bakkaloğlu Bağ Müzesi. Germir Mahallesi’nde yer alan, her bir detayını ince ince düşünerek aslına uygun şekilde restore ettiğimiz müzemiz, Türkiye’de ilk olan projelerimiz arasında yer alıyor. 19. yüzyıl yapısı olup kesme taştan yapılmış bu eser içerisinde süsleme ögelerine dair ahşap ve alçı silmeler bulunuyor. Çalışmalarımız bittikten sonra konağın içerisinin tefrişatını bölgenin tipik bağ evi konseptinde yaparak işlevlendireceğiz. Restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğümüz müzemiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Melikgazi’miz için geleceğe yatırım yaparken geçmişimizin de izlerini korumaya devam edeceğiz.” dedi.