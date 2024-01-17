Melikgazi'den 'Afet Dirençli Kayseri' projesi

Melikgazi Belediyesi, Kayseri İHH işbirliğinde hazırladığı "STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini" Sivil Katılım Hibe Programı’na sundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Proje ile sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bulundukları şehirleri afete daha dirençli hale getirmeleri adına birlikte çalışma kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu çalışma ile Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ve Melikgazi Belediye'mizin afet konusunda ortak çalışma gerçekleştirmelerini sağlayarak kurumlar arası diyalog ve işbirliği kurulması adına diğer belediye ve STK’lar için model yapı oluşturulacak. Projede Kayseri İHH bünyesinde Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kurulacak." dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verileceğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Komşu 4 il belediyesi afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verilecek. 5 STK’dan toplam 50 gönüllü, afet-acil durum eğitimlerinde katılarak profesyonel katılım arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitilecekler. Ayrıca bu 5 STK’nın diğer üyelerine (toplam 300 üye) afet eğitimi seminerleri düzenlenecek. Kayseri’de bulunan 30 okulda afet öncesi ve afet sonrası bireylerin yapması gerekenler, interaktif eğitim metotları ile öğrencilere aktarılacak. Kayseri’de bulunan 3 devlet üniversitesinde 300 gence afet bilinci oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. 50 gence doğada hayatta kalma becerisi eğitimi verilecek. Kayseri’de bulunan STK’ların katılımı ile 'STK Gözüyle Dirençli Kent Kayseri’ye Öneriler Çalıştayı' yapılacak. Projede yer alan eğitim çalışmaları Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği tarafından gerçekleştirilecektir. Projede Melikgazi Belediyesi ortak olarak yer almaktadır. 87.350,00 dolar olan proje bütçesinin tamamı hibe makamı tarafından finanse edilecek. 12 ay sürmesi planlanan projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalar, Mart 2024’de başlayacak. Bu anlamlı projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.