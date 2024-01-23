Melek Kadınlar'dan renkli buluşma

Bursa'da çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren girişimci kadınlar, Melek Kadınlar Platformu Başkanı Esra İlknur Tekmen'in organize ettiği etkinlikte buluştu. İlgi gören buluşmada iş kadınları örnek bir güç birliği oluşturdu.BURSA (İGFA) - Melek Kadınlar Platformu Başkanı Esra İlknur Tekmen, Bursalı girişimci kadınları özel bir etkinlikte buluşturdu. Midpoint'te gerçekleşen kahvaltıya katılan 100 girişimci kadın; güç birliği yaparak iş geliştirme konularında fikir alışverişinde bulundu.

Büyük ilgi gören etkinliğin açılış konuşmasını yapan Melek Kadınlar Platformu Başkanı Esra İlknur Tekmen, “Kadının gücünü iş hayatında daha çok hissettirmek için çalışıyoruz. Bu gücü yeni sosyal medya çalışmalarımızla daha artıracağız” dedi. Organizasyonun konuşmacı konuğu olan Medikal Estetik Hekimi Dr. Gülden Gürel, son dönemin en popüler estetik uygulamaları hakkında kadınlara bilgiler verdi. Gürel, günümüzde estetik operasyon yaşının 14'e kadar düştüğünü söyleyerek, çarpıcı bir tespitte bulundu.