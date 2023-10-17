Melek Baykal: İyi ki gelmiş bu dünyaya iyi ki yaşamış

Uzun süredir Lenf kanseriyle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur’u, 8 Temmuz tarihinde kaybetmiştik. Türkiye’nin duayen sanatçısı Özkan Uğur’un doğum günü olan 17 Ekim’de, yıllarca aynı seti paylaşan oyuncu arkadaşı Melek Baykal, hislerini Herkes Duysun’a anlattı.İlminur ATÇI - Herkes DUYSUN / İSTANBUL (İGFA) - Ünlü duayen Özkan Uğur'un 'Cennet Mahallesi' dizisinden rol arkadaşı olan sanatçı Melek Baykal, Özkan Uğur’un çok özel bir insan olduğunu belirtti.

“Maalesef çok özel bir arkadaşımızı kaybettik. Dostluğu, kardeşliği, insanlığı özeldi" diyen Baykal, "Özel bir adamdı. Biz onunla zaman zaman haberleşirdik. Hastalığında son atağı yaşadığında ‘Özkan’ım pes etmek yok. Sen kaç tane atak devirdin. Geçecek, bitecek bunlar da.’ dedim. Hiç unutmuyorum bana söylediği bir tek cümle, ‘Melo bu seferki kötü geldi galiba… Affetmeyecek, beni götürür.’ oldu. Bu cümlelerine karşılık böyle düşünmemesi gerektiğini söyledim ancak fayda etmedi, Özkan hissetmiş olmalı" diye konuştu.

“YOKLUĞUNU HER ZAMAN YÜREĞİMDE HİSSEDECEĞİM”

Özkan Uğur’un yokluğunu her zaman yüreğinde hissedeceğini söyleyen Baykal, “Çok özel ve güzel bir adamdı. Türkiye’de ender sanatçıya nasip olacak bir sevgi seli ile gitti öbür tarafa. İyi ki gelmiş bu dünyaya, iyi ki yaşamış ve iyi ki birilerine bir şeyleri öğretmiş. Allah’ım hepimize öyle güzel veda edip gitmeyi, o kadar sevgi seli ile uğurlanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.