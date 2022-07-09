Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla “Melayê Cizîrî'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbêjler” söyleşisi düzenledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Medeniyet Dilleri Atöyesince Dengbêj Evi’nde 16. yüzyılda yaşamış olan ve Kürt tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden Melayê Cizîrî’nin hayatı ve şiirleri konuşuldu.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim görevlisi Muhammed Şerif Azarkan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Söyleşide, Melayê Cizîrî’nin fikri, şark tasavvufu ve kasideleri üzerine sohbetler yapıldı, dengbêjler Melayê Cizîrî’nin Kürtçe kasidelerini seslendirdi.

Dr. Azarkan, Melayê Cizîrî’nin hayatından kesitleri konuştukları programın renkli geçtiğini söyledi.

Tarihte iz bırakan şahsiyetlerin gelecek nesiller tarafından bilinmesinin önemine değinen Azarkan, şöyle konuştu:

“Biz bu değerli üstatlarımızı okursak toplumsal, psikolojik, felsefi ve edebi olarak önemli yerlere geleceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Biz bunları çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesine düzenlediği bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum.”