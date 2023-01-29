"Mehter'in SadasI" Fetih Müzesi’nde yankılandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü ile ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde muhteşem konsere imza attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mehter’in Sadası & Serkan Çağrı” konserine Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın en eski askeri bandosu olan mehter ile ünlü sanatçı Serkan Çağrı’nın farklı performansını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile sanatseverler büyük bir coşku içinde dinledi. Başkan Dündar, konser öncesinde usta klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’ya Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Bursa’nın fetih gününün sanal ortamda canlandırıldığı dev kubbeyi büyük hayranlıkla gezen ünlü sanatçı, dev kubbe içinde konser vermenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin açıldığı günden itibaren birbirinden farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, müzemizde gençlerimizle buluşmuştu. Bugün de mehter takımı ile sanatçımız Serkan Çağrı’nın muhteşem performansına tanıklık ediyoruz.” dedi.

Yaklaşık iki saat süren konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü ve ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, kahramanlık türkülerinden, marşlara, Türk Halk Müziği’nden günümüz şarkılarına kadar birçok eseri birlikte seslendirdi.

Müzeyi dolduran vatandaşlar konser sonunda sanatçıları ayakta alkışlarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Serkan Çağrı ve diğer sanatçılara muhteşem performanslarından dolayı teşekkür ederek Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti. Konseri Başkan Dündar’ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ile AK Parti İl Yöneticileri de dinledi.