Mehmetçik Parkı büyülüyor

Şanlıurfa’ya daha çok yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçik Mahallesinde 30 bin metrekare üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.ŞANLIURFA (İGFA) - ’Daha Yeşil Bir Şanlıurfa’’ sloganıyla kentte park, bahçe, ana arter ve orta refüjlerde yeşil alan çalışmasını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda kente yeni bir park daha kazandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmetçik Mahallesinde yapımına başlanılan park çalışması tamamlanarak devasa büyüklükteki park ağaçlandırma, çeimlendirme, oturma grupları, aydınlatma ve oyun alanlarının oluşturulmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

30 dönüm alan üzerinde içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanı, piknik alanları ve EPDM koşu parkuru yer alıyor.

Şanlıurfa’nın daha yeşil bir kent olması için kente yeni yeşil alanlar kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Mehmetçik Parkı’ndaki çalışmaları inceleyerek güneşli bir Aralık ayında parkta keyifli zaman geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmetçik Parkının vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Beyazgül Şanlıurfa’da yeşili her zaman artırdıklarını ve bu yeşil alanları vatandaşların hizmetine sunduklarını aktardı.