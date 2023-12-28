Mehmet Savran Nevşehirlililere konuk oldu

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Esentepe Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’nde bir dizi ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

İlk olarak Esentepe Mahallesi’ni ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, burada Taşkesen ve Taşpınar ailelerinin evlerine konuk oldu. Savran ardından, Güzelyurt Mahallesi’nde Ataseven ve 15 Temmuz Mahallesi’nde ise Özer ailesini ziyaret etti.

Gün içerisindeki yoğun temposunun ardından akşam geç saatlere kadar sürdürdüğü ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni yılda mahallelerde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında da mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunan Savran, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Nazik misafirperverliklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Savran, “Şehrimizin tüm mahallelerinde hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselterek yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bunun için son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla önemli hizmetleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet ve verdikleri destekle yeni yılda mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar için hazırlıklarımızı yaptık. İnşaallah şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.