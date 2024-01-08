Mehmet Savran Nevşehirlilerin evine misafir oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu İbrahim Paşa Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir yandan yeni yılda mahallelerde gerçekleştirilecek olan çalışmalar için saha incelemelerini sürdürürken bir yandan da gittiği mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Başkan Savran son olarak hafta sonu beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte İbrahim Paşa Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Bu mahallelerde yapılacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgiler alan Savran daha sonra her iki mahallede de ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

“Milletine, memleketine sevdalı insan hizmet eridir” diyen Savran, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Savran, “Bizler, halkımıza hizmet etmek için, milletimizle beraber olmak için varız. Burada vatandaşlarımızla çok güzel istişareler yapıyoruz. Şehrimizin dertleriyle dertleniyor, çözüm önerileri sunuyoruz. Bizlere kucak açan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.