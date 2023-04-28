Mehmet Savran galaya katıldı

TRT Çocuk'un animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya"nın Nevşehir'deki galasında, depremzede çocuklara özel gösterim yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nissara Alışveriş Merkezi'nin sinema salonundaki etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerden aileleriyle geldikleri Nevşehir'de yaşayan depremzede çocuklar, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve protokol üyeleriyle filmi izledi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, gösterim öncesi gazetecilere, Ankara'daki galanın ardından Nevşehir'de depremzede çocuklarla ikinci gala etkinliğinde buluşmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu sene üçüncü sinema filmimiz. 'Rafadan Tayfa' ve 'Mannu'nun ardından sinemaseverlerle yolculuk 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' ile devam ediyor. Çocuklara güvenilir ve kaliteli içeriği birlikte sunup, güzel dönüşler alıyoruz. Bu çalışmaların devamı gelecek." dedi.

TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu ise TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi "Elif ve Arkadaşları"nı sinemaseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "TRT ortak yapım animasyon filmler gişede çok büyük ilgi görüyor. Beyaz perdede sinema izleyicisini etkilemeye başladı. Bu sinema ve çocuk izleyici açısından çok olumlu. Yerli ve milli değerlerimizi ön planda tutmaya çalışıyoruz. Kapadokya da bu değerlerin en önemlilerinden biridir. Daha önce Türkiye'nin birçok güzelliğini çizgi dizi ve sinema vesilesiyle çocuklara anlatmıştık. Bugün buradan başlayan mutluluk, Türkiye'nin her tarafındaki sinema salonlarına dağılacak." diye konuştu.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz de "Kapadokya bizim için çok önemli bir coğrafya. Bu bölgenin tanıtılması, özellikle çocuklarımızın zihninde yer edinmesi bizim için oldukça kıymetli. Ülkemizde animasyon sektörü oldukça gelişti, çok güzel eserler ortaya koyuyoruz. Hatta bunları yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunlardan bir örnek olan 'Elif ve Arkadaşları' filminin gösterimini bölgemizde depremzede çocuklarımıza yapmakla ilgili bir organizasyon düzenledik. Buradaki temel amacımız, özellikle bu tarz filmlerle bölgedeki peribacalarının önemini bu yaştaki çocukların zihninde oluşturmak. Bunların korunmasını sağlamak amacıyla bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

TRT ortak yapımı "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya", yarın Türkiye genelinde gösterime girecek.