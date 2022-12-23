Mehmet Savran esnaflarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’in farklı noktalarında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede yaşayanların gözüyle belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mustafa Parmaksız Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek sorun ve isteklerini dinledi.

“Hayırlı işler” temennisinde bulunduğu esnaflarla bir süre sohbet eden Savran, esnaflara belediye çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Savran, Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki işyeri ziyaretleri sırasında karşılaştığı gençlerle de yakından ilgilendi.