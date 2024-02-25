Mehmet Savran esnafla buluştu

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu seçim çalışmalarını sürdürerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, partisinin yöneticileri ile birlikte Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Savran, yeni dönemde de vatandaşların desteği ile Nevşehir’e hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Savran, “Tüm vatandaşlarımızın desteğine talibiz. Onların desteğine, güvenine, sevgisine layık olmak için çok daha fazla çalışacağız. Hiçbir zaman dürüstlükten, adaletten ve çalışmaktan geri durmayacağız. Bu vaadimin sonuna kadar arkasındayım. 3 yıllık görev sürem boyunca yaptıklarımız ortada. İddia ediyorum Nevşehir Belediyesi tarihinin en verimli dönemini geçirdik. Bunu daha da arttırmaya kararlıyız. Vatandaşlarımız bunları düşünerek tercih yapsınlar. Doğru insanı, doğru adayı tercih etsinler. Görev sürem boyunca hiç kimseyi ayırmadan ayrıştırmadan ortaya koyduğum yönetimle, duruşumla, sadece işime odaklanarak halk menfaatine yönelik çalışan biri olarak vatandaşlarımızın oylarına talibim. Asla onları yanıltmayacak ve verdikleri oydan dolayı pişman olmalarına müsaade etmeyeceğim.