Mehmet Savran'dan Cevher mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Savran’a gezisi sırasında çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar teşekkür etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi’nde beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte belediye birimlerinin çalışma alanlarını gezdi. Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallede gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Savran, yapımı devam eden park ve yürüyüş yollarını da gezdi.

Savran, incelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla da bir süre sohbet etti. Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt ve altyapı yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Savran’a teşekkür etti.

Kısa sürede mahallenin çehresini değiştirdiklerini ve birçok problemi çözüme kavuşturduklarını kaydeden Savran , “Hangi mahallemizde nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız. Tüm birimlerimizle hizmetkârı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız.” dedi.