Mehmet Öntürk'ten bayram mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kardeşliğimizin pekiştiği, dayanışmanın arttığı bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Şimdi önümüzde tüm bereketi ve güzelliğiyle Ramazan Bayramı var. Özellikle son yıllarda pandemi ve deprem gibi çok büyük zorluklarla baş başa kalan insanlarımız bu Ramazan ayı içerisinde yoğun, yorgun aynı zamanda sıkıntılı günler geçirdi. İstiyoruz ki bu sıkıntılı günler artık bitsin. Ramazan Bayramı ile birlikte insanlarımızın huzuru, gönül genişliği ve umutları yeniden yeşersin.

Yarınlar hepimiz için umut olsun ve insanlarımız bayramı bayram gibi yaşasın. Unutmayalım ki bu zor günler geride kalacak ve biz bunu yine birlikte başaracağız. Bizi birleştiren, bize dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Ramazan Bayramı’nı gelecek yıllarda bir arada ve coşkuyla karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”