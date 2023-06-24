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Mehmet Keskin Dost Meclisi’nde

YAŞAM 24.06.2023, 15:03
Mehmet Keskin Dost Meclisi’nde

“Yolcu TV ile Dost Meclisi” programının bu haftaki konukları Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa’da yayın hayatına yeni başlayan Yolcu TV Haber tarafından organize edilen “Yolcu TV haber ile Dost Meclisi” programının bu haftaki konukları Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya’nın yanı sıra Bursa Cemiyet ve Protokol hayatının yakından tanıdığı "Protokol Osman" lakabıyla bilinen Osman Onat Çetinkaya oldu.

Kültür, medeniyet, tarih, yöresel kültür, düşünce ve Anadolu İrfanı gibi konuların ele alındığı programa köy dernek başkanları, sendikalar ve yöre gençlerini kapsayan katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

“İNANÇ VE AZİMLE BAŞARILAMAYACAK HİÇBİR ŞEY YOK”

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, samimi ve keyifli bir muhabbet ortamında gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, bir köy çocuğu olarak bütün imkansızlıklara rağmen ideallerinden ve azminden asla vazgeçmediğini belirterek; “Her türlü zorluğa rağmen çalışmaktan ve “Büyük Adam” olma gayemden asla vazgeçmedim. İlkokuldan başlayarak belediye başkanlığına kadar uzanan eğitim, siyaset ve iş kariyerim boyunca bir şeyler yapmanın, üretmenin ve bu yolda gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefledim. Mücadelemizi de benim gibi köy çocuğu olarak kendini gerçekleştirme gayesini taşıyan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayal ve hedeflerini belirlemelerine, büyütmelerine daime destek olduk” dedi.

“YENİDEN ‘BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

“Biz öyle, çevremizde ve dünyada pek çok örnekleri olduğu gibi, yeni kurulmuş bir  medeniyet değiliz. Ardımızda büyük bir birikim, büyük bir irfan ve feraset var” diyen Mehmet Keskin şunları söyledi;

“Türk-İslam medeniyet düşüncesi beşeri ve içtimai varlığımızın kilit taşı olduğu gibi ve milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin de teminatı olmuştur. Bir toplum kültür ve medeniyet alanındaki derinliği, zenginliği ve birikimi ölçüsünde güçlüdür, bakidir, maruz kaldığı saldırılar karşısında dirençlidir. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine kültür ve medeniyet mirasına bağlıdır. Zengin bir kültüre, özgün ve derinlikli bir fikir ve düşünce mirasına sahip olan toplumlar ne yaşarlarsa yaşasınlar küllerinden yeniden doğmayı ve ayağa kalkmayı başarmışlar. Sadece yaşadığımız coğrafyada çeyrek bin yıla yakını Selçuklu, 600 yılı aşkını Osmanlı ve bir asrı Cumhuriyet olmak üzere yaklaşık bin yıllık köklü bir birikime sahibiz. İslam-Türk Medeniyeti hafızasının sınırları Afrika'nın kuzeyinden Orta Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'nun en ücra köşelerine kadar uzanıyor. Bugün ise hamdolsun yeniden ayağa kalkışı, ve dünyanın en ücra köşesine kendi kültür mirasımızı taşımak gayesini daha güçlü dile getiriyoruz. Her alanda kendilerini dünyanın hakimi olarak ifade eden devletlere olan bağımlılığımızı ortadan kaldırarak kendi öz kaynaklarıyla kalkınan ve büyüyen ‘Güçlü Türkiye’ yolculuğumuza emin adımlarla ilerliyoruz.”

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Dost Meclisi kavramının önemine vurgu yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ise; “İki insanı dahi aynı masa etrafında bir araya getirmekte zorlandığımız günümüzde Dost Meclisi kavramı büyük önem taşıyor. Tarih boyunca medeniyetimizi büyüten, milletimizi bir arada tutan en önemli faktör muhabbettir. Bizim gibi güçlü bir medeniyet mirasına sahip toplumlarda muhabbet kelimesinin özünde ise sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü vardır. Gençlerimiz bu kültürel mirasın değerini bilmeliler. Birlik ve bütünlüklerine daima sahip çıkmalılar” diye konuştu.

Etkinlikte söz alan Bursa protokol ve cemiyet hayatının kendine özgü tarzıyla önde gelen isimlerinden biri olan Osman Onat Çetinkaya ise, Dost Meclisi ortamında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve etkinliklere daha sık katılmaya çalışacağını söyledi.

İlerleyen saatlerde programa katılan Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Yetim de; bu güzel birlikteliği sağlayan Yolcu TV Haber ekibine teşekkür ederek, 2024 Yerel Seçimlerinde Osmangazi Belediye Başkanı olacağını ve Osmangazi’ye hizmet noktasında çok sayıda özgün projeleri olduğunu açıkladı.

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