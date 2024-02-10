Mehmet Gemici ve İsmail Eker anıldı

Geçmiş dönem Keşan Belediye Başkanı Merhum Mehmet Gemici ölümünün 23.,geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi Merhum İsmail Eker ise ölümünün 17. yıldönümünde Keşan Belediyesi tarafından 9 Şubat 2024 Cuma günü düzenlenen törenle mezarları başında anıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00 sıralarında başlayan anma törenlerine; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Belediye Meclisi üyeleri, Merhum Mehmet Gemici ve Merhum İsmail Eker’in ailesi, yakınları, sevenleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

MEHMET GEMİCİ ANMA TÖRENİ

İlk anma töreni Merhum Mehmet Gemici’nin Asri Mezarlık’taki mezarı başında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Uslu, “Mehmet Gemici’nin 23. ölüm yıldönümünde mezarı başındayız. Rahmetli başkanımızı hep birlikte saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Merhum Başkanımız Mehmet Gemici’ye minnettarız. Görüyoruz ki Mehmet Gemici başkanımız şehrimize yaptığı hizmetler ile anılıyor. 13. belediye başkanımız olarak görev yapmış rahmetli Gemici çok önemli hizmetler vermişti. Aramızdan ayrılmış tüm belediye başkanlarımızı anmak ve hatırlamak çok önemlidir. Bugün de kıymetli ailesi, sevenleri ile bir arada başkanımızı ebediyete uğurladığımız günde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” dedi.

Daha sonra konuşan merhum Mehmet Gemici’nin eşi Lütfiye Gemici, “Anma törenlerinin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Hep yanımızda oldunuz ve yalnız bırakmadınız. Hayat böyle. İşini severek yapan biriydi. Desteğiniz için her birinize teşekkür ederim. Her anma töreninde o günü yaşıyorum.” diye söyledi.

Gemici’nin ardından konuşan Özcan, şunları söyledi:“Keşan’ımıza büyük hizmet vermiş olan ve 23 yıl önce aramızdan ayrılan Belediye Başkanımız Mehmet Gemici’yi anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet ve geride kalan ailesine sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun. Nur içerisinde yatsın.”

Konuşmaların ardından İmam Hatip Hasan Özkan tarafından dualar okundu ve Mehmet Gemici’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

İSMAİL EKER ANMA TÖRENİ

Keşan Belediye Meclisi Üyesiyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Merhum İsmail Eker’in anma töreni de Asri Mezarlık’taki mezarı başında gerçekleştirildi.

Burada konuşan Uslu, İsmail Eker’i rahmet ile andıklarını dile getirerek, “Belediye Meclis Üyemiz olarak Keşan’ımıza hizmet etmiş büyüğümüz İsmail Eker’i bugün mezarı başında anmak için bir araya geldik. Hepimizin bildiği üzere rahmetli Eker, görev başındayken aramızdan ayrılmıştı. Sevilen ve sayılan bir şahsiyet olarak Keşan’ımıza hizmetleri oldu. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. Bu vesileyle de anma törenlerine katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Özcan ise Eker ile birlikte çalıştığını dile getirerek, “Mekanı cennet olsun. Geride kalan ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Anma töreninde konuşan Anıl Çakır, şunları söyledi: “Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Gemici ve merhum Meclis Üyemiz İsmail Eker, Keşan halkı için çok çalışıyorlardı. İkisi de çok değerli insanlar. Mekanları cennet olsun. Yakınlarının başı sağ olsun.”

Özkan,tarafından duaların okunması ve İsmail Eker’in mezarına karanfil bırakılmasının ardından tören sonra erdi.