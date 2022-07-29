Mehmet Ali Ekmekçi’nin acı günü

TSYD Bursa Şube Başkanı, İGF Denetim Kurulu Başkanı, Bursa İGD Yönetim Kurulu üyesi, İGF Haber Ajansı ve A Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi’nin vefat eden annesi Fevkiye Ekmekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA (İGFA) - TSYD Bursa Şube Başkanı, İGF Denetim Kurulu Başkanı, Bursa İGD Yönetim Kurulu üyesi, İGF Haber Ajansı ve A Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi’nin vefat eden annesi Fevkiye Ekmekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Ulucami’de ikindi namazına müteakip Ulucami İmam Hatibi Adem Saygılı’nın kıldırdığı cenaze namazına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İGF Genel Başkanı Mesut Demir, İGF Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Bursada Bugün Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, İGF Genel Sekreteri ve Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, KGK Bursa Başkanı Hasan Yalçın, A Gazete Genel Müdürü Fikret Sönmez, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı, Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Seske, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Bursa İGD Başkan Yardımcıları Atilla Güney, Fetih Bağcı ve Yavuz Gerçekçi, TSYD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü Mehmet Çetinkaya, İGF Reklam Ajansı Müdürü Sevil Şaru, siyaset, ekonomi, spor ve medya camiasının önde gelen isimleri, STK ve medya temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

Fevkiye Ekmekçi, cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD), Mehmet Ali Ekmekçi’nin annesi Fevkiye Ekmekçi için taziye mesajı yayınlayarak, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdikleri sabır ve başsağlığı diledi.