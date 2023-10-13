Mehmet Akif Mahallesi’nde üçü bir arada hizmet

Hayata geçirdiği yatırımlarla ilçedeki yaşam kalitesini her geçen gün arttıran Osmangazi Belediyesi, Mehmet Akif Mahallesi’ne eğitim, sağlık ve muhtarlık hizmetlerini tek çatı altında sunacak örnek bir hizmet binası kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinin 136 mahallesini ihtiyaç ve taleplere göre farklı yatırımlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlayan hizmet binası projelerinden bir yenisini Mehmet Akif Mahallesi’nde hayata geçiriyor.



Toplam 735 metrekare alan üzerine zemin+2 kat olarak inşasına başlanan Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alacak. 4 aile hekimi odasının yanı sıra laboratuvar, gebe izleme odası, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve bekleme salonunun yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi, bölge halkına adeta hastane şartlarında hizmet sunacak. Bölge halkının bir ihtiyacının daha cevap bulması adına Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında bir de modern muhtarlık binası olacak.

Mehmet Akif Hizmet Binası’nın birinci ve ikinci katları ise Sosyal Gelişim Merkezi olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek. Toplam 6 dersliğin yanı sıra kütüphane, çok amaçlı salon, müzik atölyesi, kantin, eğitimci ve idare odasının yer alacağı Sosyal Gelişim Merkezi, öğrencilerin gelişimine katkı sunarak, ders dışındaki vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak.

Hizmet binası inşaatın şantiyesinde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kaba inşaatı tamamlanan binanın kısa bir süre sonra vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti. Başkan Dündar, “Mehmet Akif Mahallemizin imar sorunun çözdükten sonra birçok hizmeti getiriyoruz. İnşaat çalışmalarında sona gelinen hizmet binamızda 3 farklı hizmet aynı çatı altında verilebilecek. Bu hizmet binası mahalle sakinlerimizin yeni buluşma noktası olacak. Kısa bir zaman sonra hizmet binasını vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” dedi.