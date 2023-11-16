Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Karakoç'a anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) -TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, “Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebî mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şâd olsun.” ifadeleri yer aldı.