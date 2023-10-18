Mecidiye'de trafik eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan İlçe Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan ilçesi, Mecidiye köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik "Temel trafik kuralları, Traktörlerde rops demirinin kullanımı ve önemi, tarım araçlarında üçgen reflektör ve dönerli flaşör lamba kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi" konularında eğitim verildi.

Eğitimde, trafik kurallarının önemi, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar, traktör ve diğer tarım araçlarının güvenli kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerin güvenli kullanımı gibi konular anlatıldı.