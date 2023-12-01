Son Dakika

MEB'ten farkındalık zirvesi

YAŞAM 01.12.2023, 18:42
MEB'ten farkındalık zirvesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) -  Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Tekin, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023'e yaptığı ziyarette, stantları gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Engelli bireyler ve öğrencilerle de sohbet eden Tekin, öğrencilerin sahnede sergilediği Hacivat Karagöz oyunu ile müzik dinletisini izledi.

Bakan Tekin, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün fuar alanında bulunan standını da ziyaret etti, özel eğitim uygulama okulları öğrencilerinin ürettikleri ürünleri inceledi.

Stantta Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, hazırlanan kitap, broşür gibi materyaller sergilenirken ayrıca özel eğitim kapsamında yapılan faaliyetler ile ilgili paneller düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Tekin, fuar alanına geldiği andan itibaren duygusal ve farklı bir ruh hâli içine girdiğini söyledi. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylerle ilgili hiçbir ayrım gütmeden, herkesi eşit gören bir geleneğin temsilcisi olduğunu, bu alanın sürekli desteklenmesi gerektiği talimatını verdiğini aktardı. Herkesin eşit yaratıldığına inandığını kaydeden Bakan Tekin, kimilerinin engelinin dışardan gözüktüğünü, kimilerinin ise fark edilmediğini dile getirerek "Hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum." dedi.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin milletçe daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı bir tutum geliştirmeye vesile olmasını dileyen Bakan Tekin, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Tekin, "Bakanlık olarak en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür. En büyük gayemiz ise her bir çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli eğitime erişim imkânını artırmaktır. Bu bilinçle özel eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmek, özel eğitime ihtiyaç duyan yavrularımızı toplumsal yaşama uyumlarını güçlendirerek bir üst öğrenime hazırlamak ve meslek alanlarında üretken bireyler yetiştirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaları hakkaniyet zemininde hiçbir farklılık gözetmeden insani ve vicdani görevimiz addederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Ankaragücü 13 16
12. Karagümrük 14 15
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. İstanbulspor 14 9
20. Samsunspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3